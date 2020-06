Cette année encore, l’Association pour la Recherche sur la Ville et l’Habitat (ARVHA), lance la 8ème édition du Prix des Femmes architectes, pour mettre en valeur l’oeuvre et les carrières de femmes architectes, qui pourront devenir les modèles des générations de demain.

Pour la 8ème année consécutive, l’ARVHA revient avec le Prix des Femmes architectes, organisé en partenariat avec le ministère de la Culture, le Pavillon de l’Arsenal, et le Conseil National de l’Ordre des Architectes (CNOA).

Rappelons que l’objectif de ce prix est de mettre en valeur les œuvres et carrières de femmes architectes afin d’encourager non seulement la parité dans cette profession, mais aussi de pousser les futures jeunes architectes à s’inspirer de ces modèles.



A l’occasion de ce concours, quatre prix seront décernés, parmi lesquels :

Le Prix Jeune Femme architecte, réservé aux moins de 40 ans. Elles peuvent présenter 3 à 5 projets réalisés ou non ;

Le Prix de l’œuvre originale réalisée par une femme architecte ;

Le Prix Femme architecte, chaque candidate peut présenter 3 à 5 ouvrages construits ;

Le Prix International, les participants peuvent présenter 3 à 5 ouvrages construits par une femme architecte inscrite à l’Ordre des architectes non français.

Afin de pouvoir y participer, il faut obligatoirement être inscrite à l’Ordre des Architectes et être l’auteure des projets présentés. Ouvertes depuis le 1er juin, les inscriptions se clôtureront le 31 juillet prochain.



En 2019, plus de 400 architectes se sont portées candidates et ont présenté 1 400 projets. La cérémonie de remise des prix s’est déroulée au Pavillon de l’Arsenal le 12 décembre 2019 devant plus de 400 personnes. La 7ème édition a été présentée par Denis Dessus, président de l'Ordre des Architectes National. Cette année encore, le concours devrait attirer de nombreuses architectes féminines de talent, de plus en plus souvent récompensées lors de concours nationaux et internationaux.

D.T

Photo de une : Les lauréates de 2019