L’agence Shigeru Ban Architects (SBA) a conçu le nouveau siège social de Swatch et Omega à Bienne (Suisse). Une impressionnante structure en bois en ferait l’un des plus grands projets hybrides en bois massif au monde, selon l’agence très attachée par ailleurs aux principes du développement durable.

À travers ses nombreux projets humanitaires réalisés pendant plus de vingt-cinq ans, l’architecte japonais formé aux Etats-Unis Shigeru Ban a largement montré son penchant marqué pour une architecture durable.

Sur ce projet de siège social pour les marques de montre helvétiques Swatch et Omega, l’agence Shigeru Ban Architects (SBA) fait une nouvelle fois le pari de la construction bois. Du bois de provenance suisse - en grande partie de l’épicéa - pour un volume d’un peu moins de 4600 m3, une quantité que les forêts suisses produiraient en moins de dix heures. « La construction de nos jours ne prend pas assez en compte sa responsabilité pour l’avenir et le bien-être de notre planète », justifie l’architecte, qui ose la grandeur et le geste audacieux.



©Didier Boy de la Tour & Swatch

Le nouveau bâtiment lumineux et sa silhouette incurvée s’étendent sur 240 mètres de long et 35 mètres de large. La façade atteint les 27 mètres de haut à son point culminant. Voûtée, celle-ci affiche une superficie de 11.000 m2, s’élevant avec douceur au-dessus d’une partie du programme, à savoir la Cité du temps. Véritable petit musée de la montre de 80 m de long, celle-ci vient compléter le coeur du site constitué du siège social de Swatch et la Omega Factory, une usine de montres.

Un projet précis et exigeant

Mais le bois n’est pas le seul atour écologique de ce projet pharaonique. Dans ses entrailles, on retrouve tout un arsenal technologique comprenant un refroidissement radiatif et le chauffage par panneaux de plafond actifs, ainsi que des canalisations d’eau coulées dans des dalles de béton. « L’eau souterraine est utilisée comme une source de chaleur afin d’économiser considérablement les ressources nécessaires au chauffage et au refroidissement », note le cabinet, fier de faire collaborer architectes, ingénieurs et hommes de chantier sur un tel projet précis et exigeant.

Toutes les pièces en bois qui constituent la coque réticulaire (gridshell) du siège de Swatch ont été conçues par un logiciel informatique de codage spécifique. Au nombre de 7.700, celles-ci ont été fabriquées avec une précision de 0,1 mm, ce qui permet à chaque pièce de s’intégrer parfaitement en phase chantier. Une précision évoquant celle des horlogers, pour un projet hors-norme, qui ne manquera pas de marquer les esprits.

Un escalier qui ne mène nulle part Une installation insolite prend place au sein du deuxième étage du siège social de Swatch. L’escalier qui ne mène nulle part - surnommé « Reading Stairs » - doit encourager les collaborateurs à réfléchir pendant leurs pauses créatives. Cinq oliviers noirs s’étendent par ailleurs sur deux étages. Conservant leurs feuilles toute l’année, les Bucida buceras semblent se plaire à température ambiante.

Laurent Perrin

Photos © Didier Boy de la Tour & Swatch