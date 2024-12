Vitraux contemporains à Notre-Dame de Paris : une artiste française retenue

Le binôme choisi pour concevoir des vitraux contemporains pour Notre-Dame de Paris est désormais connu. Il s’agit de l’artiste française Claire Tabouret, accompagnée de l’atelier verrier Simon-Marq.

Dix jours après la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris au public, le Président de la République et le diocèse de Paris ont révélé le nom des gagnants : l’artiste française Claire Tabouret et l’atelier verrier rémois Simon-Marq.

Pour rappel, après l’incendie de la cathédrale, le président Emmanuel Macron et l’archevêque de Paris avaient souhaité l’installation de vitraux contemporains pour marquer la reconstruction du monument historique.

L’objectif : remplacer 6 des 7 vitraux du bas-côté sud de Notre-Dame (côté Seine).

Un binôme français retenu parmi 110 projets

À l’issue d’un appel à candidatures international, 110 dossiers avaient été envoyés, et huit binômes finalistes avaient été retenus par un comité artistique.

Ce dernier, composé de 20 membres (conservateurs du patrimoine, artistes, membres du diocèse de Paris, de l'établissement public chargé du chantier de reconstruction et du ministère de la Culture) ont désigné le projet lauréat, qui a été validé par Emmanuel Macron et Mgr Ulrich.

Les décideurs ont souligné « la très grande qualité artistique de la proposition et son insertion architecturale - tout particulièrement son adéquation avec le vitrail représentant l'arbre de Jessé (1864), présent dans l'une des chapelles du même bas-côté de la nef, qui demeurera en place », ainsi que «le respect du programme figuratif choisi par le diocèse de Paris relatif à la Pentecôte».

Ces nouveaux vitraux contemporains devraient être installés fin 2026, après six mois d’étude et un an et demi de réalisation.

Une décision qui fait toujours polémique

De nombreux défenseurs du patrimoine s’opposent toujours à ce projet, notamment au travers d’une pétition ayant récolté près de 245 000 signatures à ce jour.

En juillet 2024, la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture s’était également dite défavorable au fait de remplacer par des vitraux contemporains ceux de Viollet-le-Duc, alors que ces derniers n’ont pas été endommagés par l’incendie.

Claire Lemonnier (avec AFP)

Photo de une : Adobe Stock