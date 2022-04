La métamorphose d’une caserne de pompiers

C’est un projet atypique, une réhabilitation remarquable menée avec une grande adresse par l’Agence Jean Amoyal, Groupe Franc Architectures au Havre. Il s’agit de la réhabilitation d’une ancienne caserne de pompiers, reconvertie en un ensemble de logements.

Préserver l’ancien



La Caserne Dumé d’Aplemont constitue l’un des monuments emblématiques de la ville. En effet, cette caserne de pompiers connue pour ses traits caractéristiques vient de subir une véritable transformation. Non pas par la coquille, car les architectes ont conservé l’ensemble datant de 1920, construit dans un style Art nouveau, s’articulant autour d’une vaste cour intérieure avec une entrée monumentale. Mais le contenu est chamboulé, car une grande partie de ce projet s’est concentrée sur le soin tout particulier porté à la préservation d’éléments architecturaux historiques lors des travaux de transformation.



Dans le cadre d’un programme de requalification urbaine et de réhabilitation du centre-ville, la caserne constitue l’un des rares édifices à avoir survécu aux bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Même désaffecté, l’édifice ne perd en aucun cas son énorme potentiel. C’est pourquoi, l’Agence Jean Amoyal, Groupe Franc Architectures a été mandatée pour mener à bien le projet. Ce dernier, consiste à aménager l’ensemble pour avoir 121 logements dont 81 logements sociaux et 40 en accession, l’enjeu étant de favoriser le lien social à travers un programme intergénérationnel et des logements adaptés aux personnes âgées où la bienveillance, l’entraide et la solidarité sont au rendez-vous.



L’intégration d’un lieu culturel



La réhabilitation prévoie l’intégration d’un lieu culturel, le MAG, prenant place au rez-de-chaussée des bâtiments nord et est. Il s’agit d’un espace composé d’une galerie d’art dédiée à la photographie, ouverte sur l’extérieur et comprenant deux salles d’expositions d’une surface de 520 m².

Crédit photo : Groupe Franc Architectures



Plusieurs éléments architecturaux qui constituent l’essence même du lieu comme les casques ornementaux et les portes monumentales, ont été réhabilités. L’ambiance générale est très minérale et l’ensemble en forme de U, se déploie autour d’une cour avec un pavage central et un béton désactivé. Nous pouvons apercevoir quelques bacs végétalisés qui égayent les lieux.

Une nouvelle page



« Notre volonté a été de préserver ce bâtiment emblématique du Quartier Danton, en lui gardant une apparence extérieure originelle. C’est en cela que nous nous sommes attachés à conserver de nombreux éléments architecturaux historiques tels que son escalier à double circulation, son horloge, les casques sculptés qui coiffent de part et d’autre les piliers de la grille monumentale. Son style Art Nouveau, qui marque les débuts du XXème siècle avec ses lignes courbes, a été respecté en intégrant des matériaux actuels. Ce projet, pour le Groupe Franc, est une vraie fierté, alliant modernité et le respect parfait de son architecture historique. Cette prouesse technique a permis de préserver le patrimoine exceptionnel de la caserne », déclare Gabriel Franc, le directeur général du Groupe Franc.

Crédit photo : Groupe Franc Architectures



Au Havre, le quartier Danton ouvre une nouvelle page de son histoire et des promesses pour l’avenir.



Sipane Hoh

Photo de Une : Groupe Franc Architectures