À la fois discrets et minimalistes, mais possédant de grandes qualités, les 77 logements de la ZAC Lorient Saint-Brieuc à Rennes portent la signature conjointe des deux agences d'architecture ALTA architectes et urbanistes et Ateliers 56S.

C’est en 2017 que ALTA architectes et urbanistes, et Atelier 56S, ont été lauréats du concours de consultation organisé par Rennes Métropole pour la construction de 77 logements d’un programme de logements collectifs, intermédiaires et individuels groupés. Le projet occupe le lot 6 de la ZAC Lorient Saint-Brieuc à Rennes, un quartier situé à l’ouest de la ville, à deux pas de la rocade, en direction du Golfe du Morbihan. C’est dans cette localité hétéroclite que prend place délicatement l’opération conjointement menée. Elle adopte la parcelle et s’implante de façon à pouvoir composer un cœur d’îlot. Ce dernier, favorablement éclairé, se compose de plusieurs espaces d’agréments, dont un jardin accueillant une multitude d’arbres avec des espaces plantés et partagés. Les habitants peuvent ainsi bénéficier de vues rafraîchissantes sur cet espace paysager.

Crédit photo : Charly Broyez

Dès le départ, le souhait des architectes était manifeste. Il fallait doter les usagers de surfaces supplémentaires s’ouvrant sur des espaces végétalisés, à la fois apaisés et prometteurs. De ce fait, il a été décidé d’allouer l’ensemble de généreux jardins qui forment une continuité avec les logements collectifs situés à l’ouest et au sud de la parcelle. La même chose étant appliquée aux habitations individuelles en duplex et de plain-pied, leur accordant un espace tampon dont le rôle est non seulement esthétique, mais également de veiller à la préservation de l’intimité des pièces de vie.

Crédit photo : Charly Broyez

La réalisation se compose de quatre entités, dont chacune se hisse sur un socle en béton brut sablé qui unifie le projet, tout en facilitant l’écriture architecturale de chacune des typologies d’habitat, qu’elles soient individuelles, intermédiaires ou collectives. L’ensemble tramé fusionne avec la légère pente et se fragmente pour offrir plusieurs percées visuelles donnant l’avantage au cœur d’îlot.

Côté structure, les différents bâtis se ressemblent. En effet, les étages courants se dressent au travers d’une matrice poteaux/poutres en béton peint en blanc, une trame régulière qui favorise la création des terrasses ou des rangements selon l’emplacement. Le jeu remarquable entre les diverses évolutions offre un certain dynamisme à la façade. Celle-ci devient ainsi le théâtre d’un agréable jeu d’ombre et de lumière, qui brise son homogénéité.

Le principe d’étages en gradin du bâtiment A vient bousculer agréablement la trame, pour mieux protéger la petite école attenante qui donne vers le sud, et donc les regards des habitants sur la cour de récréation, tout en ménageant avec tact les vis-à-vis pour permettre un usage confortable des terrasses.

C’est une première collaboration pour les deux agences d’architecture, qui ont mis leur pratique de l’architecture au service d’un projet fonctionnel, utile et agréable à vivre. Ainsi, la ZAC Lorient Saint-Brieuc à Rennes s’est dotée d’une nouvelle construction !

Sipane Hoh

Crédit photo : ©Charly Broyez