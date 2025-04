L’architecte Gaudi bientôt béatifié ?

Le Vatican a officiellement reconnu « les vertus héroïques » de l’architecte Antoni Gaudi, célèbre créateur de la Sagrada Familia, ouvrant la voie à une potentielle béatification.

L’architecte catalan Antoni Gaudi (1852-1926) va-t-il être bientôt béatifié ? Une nouvelle étape a en tout cas été franchie par l’Église catholique, puisque le pape François a reconnu « les vertus héroïques » de celui qui est surnommé « l’architecte de Dieu ».

À noter que la reconnaissance des vertus héroïques précède une béatification, qui exige toutefois deux miracles validés par le Vatican pour obtenir le statut de « saint » lors d’une canonisation.

Le pape a autorisé le dicastère – équivalent d’un ministère – pour la Cause des saints à promulguer un décret déclarant Gaudi comme « vénérable »

« C'est avec joie que j'ai appris la nouvelle (...) Il s'agit d'une reconnaissance non seulement de son œuvre architecturale, mais aussi de quelque chose de plus important », s’est réjoui l'archevêque de Barcelone, le cardinal Juan José Omella.

« Gaudi a laissé un témoignage pour nous tous (...) il nous dit que malgré les difficultés de la vie, le travail, la douleur, la souffrance, nous sommes destinés à être des saints », a-t-il ajouté.

Une procédure de béatification entamée en 2003

La procédure de béatification de Gaudi avait été ouverte à Rome en 2003. Vingt ans plus tard, Juan José Omella avait chargé une association canonique, composée de religieux et laïcs, de porter la cause en relais d'une association civile.

Antoini Gaudi est notamment connu pour être le créateur de la célèbre Sagrada Familia, à Barcelone. Commencée en 1882, sa construction devait initialement s’achever en 2026, soit 100 ans après la mort de son créateur. Mais cette échéance a été repoussée à 2033, notamment en raison du retard pris durant la crise sanitaire.

La basilique avait été consacrée par le pape Benoit XVI en 2010, ouvrant la voie à son utilisation comme lieu de culte. L’ancien pape avait alors salué « le génie d'Antoni Gaudi » qui, « inspiré par l'ardeur de sa foi chrétienne, a réussi à transformer cette église en une louange à Dieu faite de pierre ».

Par Claire Lemonnier (avec AFP)

Photo de une : Adobe Stock