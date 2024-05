C’est un élément très symbolique qui a retrouvé sa place au sommet de la charpente de la cathédrale Notre-Dame de Paris : la croix du chevet, le seul élément de la couverture du chœur ayant résisté aux flammes lors de l’incendie du 15 avril 2019.

Après avoir retrouvé l’aiguille de sa flèche en février dernier, la cathédrale Notre-Dame de Paris vient de retrouver sa croix du chevet. Cette dernière, après avoir été restaurée par des ferronniers d’art en Normandie, a été replacée au sommet de la charpente ce 24 mai, plus de 5 ans après l’incendie.

L’ouvrage imposant de 12 mètres de haut et 1,5 tonne a été soulevé délicatement pour être remise au sommet de la charpente de la cathédrale.

La dernière voûte de la croisée du transept posée

L’établissement public en charge de la reconstruction de Notre-Dame indique par ailleurs que la dernière voûte de la croisée du transept a également été posée ce 24 mai. Il précise qu’une cinquantaine de maçons-tailleurs de pierre ont été mobilisés pour cette partie du chantier.

« La repose de la croix du chevet restaurée en haut de la charpente du chœur, comme la fermeture de la voûte de la croisée du transept constituent deux jalons importants et symboliques en vue de la réouverture de la cathédrale, en décembre 2024. Ces deux opérations qui se sont parfaitement déroulées montrent l’excellence des savoir-faire mobilisés sur ce chantier, des couvreurs et ferronniers d’une part, des maçons et tailleurs de pierre d’autre part », a réagi Philippe Jost, président de l’établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris.

Pour rappel, la réouverture de la cathédrale est prévue le 8 décembre 2024. Plus de 250 entreprises et des centaines d’artisans et d’architectes ont travaillé sur ce chantier historique en vue de cette réouverture.

Claire Lemonnier

Photo de une : Skunati ©Rebâtir Notre-Dame de Paris