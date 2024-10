Cinq ans après l'incendie qui a dévasté Notre-Dame de Paris, la cathédrale emblématique se prépare à une nouvelle ère. Malgré les défis monumentaux, les dernières touches de restauration se mettent en place, a annoncé Philippe Jost, président de l'établissement public supervisant sa reconstruction.

Cinq ans après l'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris le 15 avril 2019, les principaux défis de sa restauration ont été relevés et sa réouverture reste prévue le 8 décembre, selon Philippe Jost, président de l'établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris.

Plus de 250 entreprises et des centaines d'artisans d'art, d'architectes et de professionnels ont travaillé sur ce chantier hors norme.

La reconstruction intérieure quasiment achevée

La première étape de cette reconstruction monumentale, annoncée par le président Emmanuel Macron avec un délai de « cinq années », a impliqué le déblaiement de tonnes de gravats, interrompu plusieurs semaines en raison de la pandémie de Covid-19. La sécurisation et la dépollution de l'édifice se sont achevées à l'été 2021, pour un coût de 150 millions d'euros.

Les travaux de restauration ont démarré à l'automne de la même année sur le chantier de la cathédrale et dans de nombreux ateliers d'art (charpentiers, maîtres-verriers, tailleurs de pierre…).

Parmi les prouesses techniques les plus remarquables, Philippe Jost compte la reconstruction à l'identique des charpentes de la nef et du choeur, achevées en mars, avec plus d'un millier d'arbres bicentenaires sélectionnés dans les forêts françaises.

La flèche conçue par l'architecte du XIXe siècle Viollet-le-Duc, qui s'était effondrée avec une partie de la toiture, est réapparue « aux yeux de tous » en février dernier, a-t-il rappelé.

À l'intérieur, le nettoyage des murs, des vitraux, des voûtes et des décors est quasiment achevé. Le grand orgue, recouvert de poussière de plomb, a été nettoyé et ses 8.000 tuyaux remontés un par un. « Son harmonisation devrait durer six mois », a annoncé M. Jost.

Les accès à la cathédrale dégagés et réaménagés à partir de cet automne

D'ici l'été, les toitures de la nef, du choeur et de la flèche, ainsi que la restauration des sols en damier noir et blanc, seront achevées. Des travaux sur du mobilier d'art intérieur seront également réalisés. Un système anti-incendie est également en cours d'installation. Un appel à candidatures pour la création de vitraux contemporains a été lancé, mais ceux-ci ne seront pas installés avant 2026.

« Le budget global de cette phase de reconstruction devrait rester 'en-deçà' des 550 millions d'euros estimés », anticipe M. Jost. Sur les 846 millions d'euros de dons recueillis à travers le monde, environ 150 millions doivent servir à la restauration de parties extérieures érodées avant l'incendie.

À partir de l'automne, le parvis et les accès seront dégagés et réaménagés en lien avec la Ville de Paris, chargée de restructurer les abords de la cathédrale à l'horizon 2028.

Le recteur de Notre-Dame, Monseigneur Olivier Ribadeau-Dumas, estime à « 13 à 14 millions » le nombre de futurs visiteurs annuels, contre 12 millions auparavant. Une réouverture attendue qui suscite déjà l'enthousiasme.

Marie Gérald (Avec AFP)

