Quand la performance se cache aussi (et surtout) dans les détails !

Des bénéfices qui ne passent pas inaperçus

Doté de nombreuses performances, le bloc-porte EI30 a été entièrement conçu pour répondre aux enjeux de tous les secteurs du bâtiment : santé, enseignement, bureaux et administrations, hôtellerie et restauration, habitat collectif… Preuve en est !

Grâce à sa performance Feu EI30, il assure la sécurité de tous.

Disponible en DAS simple action, il offre une parfaite mise en sécurité incendie (compartimentage, circulations verticales et horizontales).

Stable et isolant, il garantit un confort acoustique de 29 à 42 dB à tous les usagers, en neuf comme en rénovation.

Parfait pour l’habitat collectif, il est disponible en solution Palière anti-effraction 5 minutes classe 3 ou A2P BP1 (en rénovation).

Les nombreuses configurations de façades de Gaine Technique ont été conçues pour préserver les usagers des risques liés aux installations techniques tout en facilitant l’accès pour les services de maintenance.

La version École Maternelle est dotée de joints anti-pince doigts pour garantir la sécurité des plus petits dans les établissements petite enfance et services pédiatriques.

C’est une excellente barrière aux rayons X avec son isolation de 1, 2 et 4 mm.

Il s’adapte à toutes les solutions de réhabilitation.

Pour un usage en hôpital psychiatrique, le bloc-porte EI30 de conception renforcée est Feu et Acoustique.

Les joints intumescents invisibles : un concept innovant et universel

Les joints intumescents des solutions EI30 agissent en toute discrétion tout en étant performants, préservés des dégradations, inaccessibles aux manipulations, protégés de l’usure et prémunis contre les bactéries qui peuvent se développer dans le profil des joints. Cette conception brevetée – testée suivant la norme européenne EN 1634-1, allie fiabilité et sécurité à long terme.

Adapté et adaptable à tous types de cloison, le concept innovant EI30 permet de poser les vantaux sur toutes les huisseries : bois, métalliques… qu’elles soient Feu ou non et quel que soit le fabricant français. Ainsi, les solutions initialement non-Feu peuvent le devenir !

Une personnalisation à la fois technique et esthétique

Disponibles en finition stratifié avec ou sans insert (noir ou finition inox), placage essence fine à vernir, moulures ou rainures de décoration, plaques de protection, les blocs-portes EI30 s’intègrent parfaitement dans tous les environnements.

D’un point de vue technique, la gamme a aussi été développée pour répondre à la diversité de besoins et usages du secteur :

Ferme-porte encastré

Verrouillage mécanique : serrures mécaniques 1, 3 et 5 points

Verrouillage électrique : serrures électriques, serrures à cartes, gâches électriques

Charnières invisibles

Barres anti-panique

Crémones pompier et fermetures d’urgence

Configurations DAS

Au-delà de l’innovation, la qualité se trouve aussi dans les détails !

(Re)découvrez la gamme EI30 en vidéo et laissez-vous inspirer pour vos prochains projets.

Pour en savoir plus exit_to_app