Réinventer les abords Notre-Dame de Paris avec la modélisation 3D d’Autodesk

Jeudi 2 décembre, le société Autodesk annonçait nouer un nouveau partenariat avec la Ville de Paris. Après la Tour Eiffel, les solutions d’Autodesk serviront à modéliser en 3D les abords de la cathédrale Notre-Dame de Paris, en vue d’un concours au cours duquel architectes, urbanistes et paysagistes devront proposer des idées afin de réaménager la zone.

Décidément, le chantier de Notre-Dame de Paris continue d’être un vivier à talents dans la construction. En novembre dernier, l'établissement public chargé de la reconstruction appelait déjà les artisans à postuler aux appels d’offre jusqu’à la fin du mois.



À la Ville de Paris de lancer un appel d’offres pour le réaménagement paysager des abords de la cathédrale. Une conception nécessaire, alors que la phase de sécurisation du monument est finie, pour laisser place à la reconstruction.



Au total, quatre équipes sont en finale sur 39 participants :

L'équipe menée par le paysagiste Michel Desvignes, avec les agences Grafton Architectes et h2o, ainsi que l'urbaniste Urban Eco ;

L'équipe menée par l'agence d'architecture d'Aymeric Antoine et Pierre Dufour, ce dernier étant architecte en chef des Monuments Historiques ;

L'équipe menée par l'urbaniste-paysagiste Jacqueline Osty & associés, avec l'architecte Bernard Desmoulin et l'agence Orma Architettura, architectes du patrimoine ;

L'équipe menée par le paysagiste bureau Bas Smets, avec l'agence d'architecte - urbaniste GRAU, et pour le volet patrimoine l'agence d'architecture Neufville-Gayet.

Un outil de modélisation 3D fourni par Autodesk

Autant d’experts mobilisés pour mener à bien ce vaste projet. Vaste est le mot car la zone de chantier s’étend du parvis de la cathédrale et ses espaces souterrains (c’est-à-dire la crypte archéologique et un parking sur deux niveaux) aux rues adjacentes (rue du Cloître-Notre-Dame, rue de la Cité, quai de l'Archevêché). Sont compris également les squares Jean XXIII et de l'Île-de-France, situés derrière la cathédrale, tout comme les quais de Seine haut et bas.



Afin d’apporter sa pierre à l’édifice, Autodesk, éditeur de technologies numériques de conception, construction et fabrication, a créé un modèle 3D des abords de la cathédrale. Les finalistes pourrront s’en servir afin de mieux appréhender les contraintes du site et mieux calibrer en conséquence leurs idées et propositions d’aménagement.



Une opportunité pour les professionnels de s’essayer à l’OpenBIM et au standard IFC, mais aussi de collaborer via la plateforme collaborative cloud Autodesk Docs. C’est aussi une nouvelle occasion pour Autodesk de refaçonner Paris. Il faut dire que l’entreprise n’est pas à son premier coup d’essai dans la capitale, ses solutions numériques ayant déjà contribué à dessiner les alentours de la Tour Eiffel en 2018.



En plus de la modélisation 3D, des visites virtuelles de chaque projets seront partagées avec le jury, complétées d’un modèle intéractif final pour le projet gagnant.



« Les Parisiennes et Parisiens, mais aussi toutes les amoureuses et les amoureux de la cathédrale pourront s'immerger sur la transformation de cet écrin » se réjouit Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la Mairie de Paris en charge de l'urbanisme, de l'architecture, du Grand Paris, des relations avec les arrondissements et de la transformation des politiques publiques.



« En utilisant des technologies de conception et d'ingénierie 3D de pointe, la ville se positionne comme la ville du futur, préservant son héritage historique au format numérique et libérant également l'imagination et la créativité des équipes projet pour le plaisir des générations futures », déclare, enthousiaste, Nicolas Mangon, vice-président en charge de la stratégie pour les secteurs de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction chez Autodesk.



Virginie Kroun

Photo de Une : Autodesk