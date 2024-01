Hellio et Villes de France partenaires pour une transition énergétique locale ambitieuse

L'accord conclu entre Hellio et Villes de France lors du Salon des Maires et des Collectivités locales marque une étape décisive dans l'accompagnement des élus de villes moyennes vers une rénovation énergétique efficace. L'objectif : fournir aux collectivités de 10 000 à 100 000 habitants des solutions concrètes et des stratégies adaptées pour optimiser la performance énergétique de leur patrimoine.

Ce partenariat a été officialisé lors du Salon des Maires et des Collectivités locales 2023, marquant ainsi une étape majeure dans l'engagement des élus locaux face aux défis de la transition énergétique.

Selon une enquête Ifop réalisée pour Hellio, 9 Français sur 10 estiment que les collectivités territoriales doivent jouer un rôle prépondérant dans cette transition, plaçant la rénovation énergétique des bâtiments publics comme une priorité, notamment pour les écoles, selon 85 % des Français.

Actuellement, le parc immobilier public comprend 192 000 bâtiments et 30 500 terrains, couvrant une superficie de 94 millions de mètres carrés. Ce patrimoine représente 76 % de la consommation énergétique des communes, et la plupart de ces constructions datent d'avant 1975. Malgré la conscience des élus sur l'importance de la rénovation énergétique, ils se heurtent souvent à un manque d'expertise et de financement pour des opérations de rénovation de grande ampleur.

Un partenariat gagnant-gagnant

Spécialiste de la maîtrise énergétique, Hellio s'engage aux côtés des élus pour concrétiser ces projets de rénovation. Avec déjà 2 000 collectivités locales partenaires, Hellio a contribué, par exemple, à la rénovation de 1 200 bâtiments scolaires depuis 2017.

La convention du partenariat entre Villes de France et Hellio vise à mettre l'expertise du groupe au service des adhérents de l'association, estimant que l'analyse de la performance du patrimoine et des dépenses énergétiques est essentielle. Elle propose également des conseils sur les actions prioritaires à entreprendre en matière de rénovation.

« Les maires des villes moyennes sont confrontés aux exigences de modernisation de leurs équipements, de réduction de leur consommation d’énergie, de production d’énergies renouvelables… Mais ils manquent de retours d’expérience sur des produits innovants, de montages financiers, d’audits énergétiques, de préconisations et de travail en synergie. C’est vraiment un partenariat gagnant-gagnant qui a été officialisé entre Hellio et Villes de France », déclarez Gil Avérous, Président de Villes de France et Maire de Châteauroux.

Villes de France, représentant 600 villes et 300 intercommunalités, accompagne ses élus vers la transition écologique et énergétique, une mission renforcée par ce partenariat avec Hellio. Pour son PDG, Pierre Maillard, l'entreprise a « à cœur de proposer notre accompagnement au plus près des territoires, notamment dans l’ingénierie technique mais surtout dans la recherche des aides financières de plus en plus complexes. La formation sera l’une des clés de voûte de notre partenariat », conclut-il.

Marie Gérald

Photo de Une : Hellio