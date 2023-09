Le gouvernement dévoile son plan pour rénover 40 000 écoles d'ici 2034

Le gouvernement a dévoilé les contours de son plan de rénovation énergétique des écoles. Pour ce faire, il a sollicité les préfets afin d'identifier les projets prioritaires. Une approche critiquée par l'Association des maires de France (AMF).

Début septembre, Emmanuel Macron avait dévoilé son plan visant à rénover énergétiquement les écoles du pays, avec pour objectif la rénovation de 40 000 écoles d'ici 2034. Une intiative qui sera financée par un déblocage supplémentaire de 500 millions d'euros provenant du fonds vert, et qui seront injectés à partir de 2024, s'ajoutant ainsi aux 2 milliards d'euros déjà alloués dans le cadre du fonds vert.

Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, et le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, ont inauguré jeudi un « comité d'animation national », chargé de superviser l'avancement du programme, avec une fréquence de « deux réunions par an ». Selon Christophe Béchu, sur les 43 908 écoles du territoire,prèsde 40000neseraient pasconformesauxnormesactuelles, représentant ainsi un total de 50 millions de mètres carrés, soit la moitié du patrimoine bâti des communes.

« Nous allons accorder la priorité aux établissements les plus énergivores, mais aussi à ceux qui se sont engagés dans une démarche d'autoévaluation et d'innovation pédagogique », a souligné Gabriel Attal.

Identifier les écoles prioritaires

Dans les prochains jours, les ministres en charge adresseront des lettres aux préfets et aux directeurs académiques, les invitant à « identifier les projets prioritaires à soutenir ». L'objectif est d'établir d'ici fin 2023 une liste d'une dizaine d'écoles par département qui seront candidates à des rénovations dès l'été 2024.

« L’État décide seul de la manière dont on va organiser la rénovation des écoles », a regretté Delphine Labails, maire PS de Périgueux et membre de l'Association des Maires de France (AMF), se félicitant toutefois du déblocage d'une enveloppe dédiée aux écoles. « Alors que les écoles sont typiquement une compétence des communes, le préfet décidera de quelle école sera rénovée ou non, ce qui est quand même assez incompréhensible », a abondé Christian Métairie, maire EELV d'Arcueil, également membre de l'AMF.

En réponse à ces préoccupations, Christophe Béchu a souligné qu'il a reçu pas moins de 16 000 demandes de subventions de la part des collectivités territoriales. Au cours des huit premiers mois de 2023, l'État a déjà apporté son soutien à 618 projets de rénovation d'écoles, pour un montant total de 618 millions d'euros.

Lancé en mai dernier, le programme EduRénov', porté par la Banque des territoires, vise également à étendre ses bénéfices aux collèges et lycées, mobilisant ainsi 2 milliards d'euros de prêts pour les collectivités et 50 millions d'euros de crédits.

Marie Gérald (avec AFP)

Photo de une : ©Adobe Stock