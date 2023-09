À quelques jours de la rentrée, le gouvernement britannique a annoncé que certaines écoles devaient se reloger. Pourquoi ? Un risque d’effondrement provoqué par la présence d’un béton défectueux, appliqué dans les établissements entre les années 50 et 70.

Le Royaume-Uni n’est pas en reste niveau scandale en cette rentrée. Après avoir pris une décision controversée sur le plan environnemental afin de soutenir la construction de logements, le gouvernement britannique a prévenu ce jeudi 31 août que des dizaines d’établissements scolaires du pays, construits avec un type de béton défectueux, présentent un risque d’effondrement.

Parmi les écoles concernées, un article de la BBC mentionne la Willowbank Mead Primary à Leicester, les établissements Crossflatts et Eldwick à Bradford, la Corpus Christi Catholic Primary School à Brixton dans le sud de Londres, ou bien la Ferryhill School dans le comté de Durham. Ces derniers ne pourront pas accueillir leurs élèves à la rentrée.

Le risque concerne particulièrement l’Angleterre. Le gouvernement gallois a pour sa part lancé une enquête pour recenser les établissement construits avec le béton défectueux.



Le béton cellulaire durci en autoclave mis en cause

La BBC en dit également plus sur le béton défectueux incriminé : le béton cellulaire durci en autoclave (BCA).

« Il s'agit d'un matériau cimentaire léger et aéré qui ne contient pas de gros granulats ; les propriétés du matériau et le comportement structurel diffèrent donc considérablement du béton armé "traditionnel" », rappelle le professeur Chris Goodier, expert en ingénierie de la construction et des matériaux, dans une publication sur le site de l’université de Loughborough, en mars dernier.

Le matériau est généralement appliqué généralement sous forme de panneaux pour les toits plats, les planchers, les murs, et occasionnellement les toits en pente. La durée de vie du BCA est estimée à 30 ans.

« Cependant, le BCA est toujours fabriqué et installé dans le monde entier et peut être un matériau de construction approprié s'il est correctement conçu, fabriqué, installé et entretenu. Nos recherches ont toutefois montré que ce n'est souvent pas le cas pour les panneaux BCA construits dans les années 1950, 1960 et 1970 », précise le professeur Chris Goodier.

Il poursuit : « Comme de nombreux pays, le Royaume-Uni dispose d'un parc immobilier ancien qui doit être réparé et entretenu de manière adéquate. Dans la période d'après-guerre, le pays a construit de nombreux nouveaux bâtiments avec une variété de méthodes différentes, dont beaucoup commencent aujourd'hui à prendre de l'âge ».

« On a trouvé des exemples de BCA dont les supports n'étaient pas assez grands, et des BCA dont l'armature en acier n'était pas placée au bon endroit, ce qui peut avoir des conséquences structurelles dans les deux cas. L'infiltration prolongée d'eau (qui n'est pas rare sur les anciens toits plats) peut également entraîner une détérioration », abonde l’expert. Et d’ajouter que la grande majorité des solutions BCA appliquées constituent le toit de la structure, généralement plat, et s’avère difficile d’accès, à étudier, à entretenir ou à remplacer.

« C'est absolument honteux, et un signe de l'incompétence du gouvernement »

Les écoles où la présence de BCA a été identifié, sont sommées de prendre des mesures de sécurité, notamment le renforcement des plafonds. Le ministère de l’Éducation britannique a également déclaré qu’une « minorité » des établissements devra totalement ou partiellement reloger ses élèves.

« Les parents seront contactés par l'école si les élèves sont déplacés vers un lieu temporaire, le temps que les travaux de réparation sont en cours », a souligné le ministère dans un communiqué.

« Rien n'est plus important que d'assurer que les enfants et leurs encadrants sont en sécurité dans les écoles et les collèges et c'est pour cela que nous agissons (...) avant le début du trimestre », a soutenu à son tour la ministre de l'Education Gillian Keegan.

Le gouvernement britannique a également annoncé qu’une aide financière sera versée aux établissements pour mener les travaux les plus urgents et ainsi assurer leur sécurisation. Une cinquantaine d’établissement a déjà lancé de tels chantiers. Pour autant, le ministère n’a pas affiché de calendrier pour le remplacement du matériel, relève la BBC.

« C’est absolument honteux, et un signe de l'incompétence du gouvernement, qu'à quelques jours avant la rentrée, 104 écoles apprennent que certaines parties ou tous leurs bâtiments sont dangereux et ne peuvent pas être utilisés », s’est insurgé le secrétaire général du syndicat de l'éducation NEU Daniel Kebede, dans un communiqué, tout en dénonçant l'absence d'aide du gouvernement pour financer les coûts engendrés par le recours à des bâtiments temporaires.

De plus, si 104 écoles ont été contactées pour déployer ces mesures de sécurité, 156 établissements en Angleterre construits avec du BCA ont été recensés, mais les 52 restants ont déjà appliqué ces mesures, selon les données gouvernementales.

Toutefois, sur plus de 20 000 écoles d’Angleterre, 572 pourraient encore contenir du béton cellulaire durci en autoclave, rapporte le National Audit Office (NAO). L’organisme de surveillance national a même évalué que le risque de blessure ou de décès lié à l'effondrement d'un bâtiment scolaire était « très probable et critique ».

D’autant que le gouvernement a confirmé qu’il est au courant de la présence de BCA dans les bâtiments du secteur public depuis 1994. L’association des collectivités locales britannique a déclaré avoir mis en garde contre ce risque et conseiller des « mesures d'urgence adéquates » depuis 2018. Le travail du ministère de l’Éducation avait en retour envoyé un questionnaire aux écoles en 2022, afin de détecter des cas du béton cellulaire durci en autoclave dans les bâtiments scolaires.



Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock