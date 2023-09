La région Auvergne-Rhône-Alpes risquerait-elle d’arrêter de financer les espaces France Rénov’ sur son territoire en 2024 ? C’est ce que reprochent trois ministres à Laurent Wauquiez, président de la région AuRA, dans une lettre s’inquiétant de l’impact potentiel sur les travaux de rénovation énergétique.

Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, et Patrice Vergriete, ministre délégué au Logement, ont envoyé ce lundi une lettre à Laurent Wauquiez, président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes, lui reprochant de vouloir couper des subventions dédiées à la rénovation énergétique.

Concrètement, dans cette lettre consultée par l’AFP, les trois ministres accusent M. Wauquiez de vouloir « retirer le Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes du financement et de l'animation du dispositif » France Rénov’ à partir de 2024.

Des espaces France Rénov’ financés par l’État… et les régions

Lancé en janvier 2022, le dispositif France Rénov’ vise à accompagner les Français dans les travaux de rénovation énergétique de leur logement, notamment grâce à des espaces répartis sur tout le territoire. Or, ces derniers sont cofinancés par l’État, l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH), l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME), mais aussi par les collectivités, dont les régions.

« Nous vous prions d'examiner (...) toutes les marges de manœuvre possibles vous permettant de sécuriser les 3 MEUR que le Conseil Régional s'était engagé à apporter en 2024 », ont ainsi écrit les trois ministres dans leur lettre adressée à Laurent Wauquiez.

« Votre décision (...) menace les emplois des plus de 300 personnes qui font vivre ce service public de la rénovation » et « aura pour effet de priver les habitants de la région d'un service public essentiel pour leurs projets de rénovation et fragilise une politique majeure pour lutter contre la précarité énergétique comme le dérèglement climatique », ont-ils également ajouté.

Pour rappel, le 25 août, le nouveau ministre du Logement avait annoncé vouloir étendre les aides à la rénovation énergétique pour mieux lutter contre les canicules, et avait présenté sa feuille de route trois jours plus tard.

En réponse à la lettre envoyée par le gouvernement, M. Wauquiez a estimé que ce « dispositif de l’État » ne relevait pas du champ d’action de la région, et déclaré vouloir privilégier des « actions concrètes », citant par exemple un « plan de sobriété énergétique pour les lycées » représentant 80 millions d’euros. « Le financement de dépenses administratives n'est pas la voie qui nous permettra de répondre à nos objectifs communs », a-t-il asséné.

Claire Lemonnier (avec AFP)

Photo de une : Adobe Stock