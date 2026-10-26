Sika : des ventes en hausse malgré le recul du marché du bâtiment en Chine
Dans un communiqué publié vendredi 23 octobre, Sika fait état d’un bénéfice net de 887,8 millions de francs suisses (963,4 millions d’euros), en hausse de 1,9 % sur un an. Ce résultat reste légèrement inférieur aux attentes des analystes interrogés par l’agence suisse AWP, qui tablaient sur 891 millions de francs. Le chiffre d’affaires dépasse en revanche leurs prévisions, établies à 8,6 milliards de francs.
Le groupe suisse spécialisé dans les colles, les mortiers et les produits d’isolation pour le bâtiment attribue notamment la progression de ses ventes à la demande pour la construction « de centres de données » et « d’infrastructures énergétiques ».
La Chine continue de peser dans l’activité asiatique
Sur les neuf premiers mois de l’année, les ventes en monnaies locales de la région Asie-Pacifique ont reculé de 2,3 %. Sika a reconnu, dans son communiqué, un « déclin à deux chiffres » du marché de la construction en Chine, sur fond de « la faiblesse persistante » de l’immobilier résidentiel.
Hors de Chine, les ventes du groupe dans la région ont progressé de 7,7 %, notamment sous l’impulsion de la demande liée aux infrastructures en Inde.
« La Chine est restée un poids », a commenté Mark Diethelm, analyste chez Vontobel, dans une note boursière. Il souligne toutefois une accélération globale de la croissance au troisième trimestre, avec une « légère amélioration » sur le continent américain et une croissance « décente » dans la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA).
Sur ces deux marchés, les ventes en monnaies locales ont respectivement progressé de 4,1 % et de 8,3 % sur neuf mois. Sika indique que les vagues de chaleur ont entraîné un ralentissement « à court terme » de l’activité en Europe centrale et en Europe du Sud, avant un rattrapage en septembre.
Des objectifs annuels maintenus
Malgré les difficultés persistantes en Chine, Sika a confirmé ses objectifs pour l’ensemble de l’exercice, visant une progression de son chiffre d’affaires comprise entre 3 % et 6 %, hors effets de change.
À la Bourse suisse, le titre Sika reculait de 1,19 %, à 182,30 francs suisses, vendredi à 11 h 04 GMT, tandis que l’indice de référence SMI cédait 0,52 %.
Avec AFP
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