Sika France a lancé il y a quatre ans sa démarche EVA, un engagement pour le béton bas carbone, l'économie circulaire et le biosourcé. Aujourd’hui, 50 % de ses clients français ont adopté ces solutions innovantes, validant, selon la marque, la pertinence du programme face aux enjeux environnementaux croissants.

Voilà quatre ans que Sika France s'est lancé dans une « démarche EVA (pour environnement, valeur et accompagnement) ». Et selon Michèle Duval, directrice du pôle béton de la filiale française, le marché a adopté les solutions proposées pour le béton bas-carbone, l'économie circulaire ainsi que le biosourcé.

En 2022, la démarche est principalement créée « pour cibler les clients BPE, pour leur apporter des outils de différenciation sur le marché du béton responsable », continue Michèle Duval. Au départ donc, la démarche s'est articulée autour des solutions suivantes :

Le système d'adjuvantation Mix & flow : « un trio d'adjuvants qui permet, combiné ensemble, de répondre à tout le spectre de la production béton. Pour pouvoir produire toutes les gammes de béton plus ou moins bas carbone et s'adapter au spectre large des différents ciments qui peuvent être sur une centrale », selon la directrice du pôle béton de Sika France. « Nous proposons les outils pour que les bétonniers puissent mettre sur le marché ces bétons bas-carbone. Cependant, quand on commence à formuler avec des ciments avec moins de clinker, qui est lourd en carbone, on a de moins bonnes performances de résistance. Nos adjuvants permettent de compenser ces effets-là », affirme-t-elle.

« un trio d'adjuvants qui permet, combiné ensemble, de répondre à tout le spectre de la production béton. Pour pouvoir produire toutes les gammes de béton plus ou moins bas carbone et s'adapter au spectre large des différents ciments qui peuvent être sur une centrale », selon la directrice du pôle béton de Sika France. « Nous proposons les outils pour que les bétonniers puissent mettre sur le marché ces bétons bas-carbone. Cependant, quand on commence à formuler avec des ciments avec moins de clinker, qui est lourd en carbone, on a de moins bonnes performances de résistance. Nos adjuvants permettent de compenser ces effets-là », affirme-t-elle. Le système Mix & flow permet aussi d'apporter « des solutions au BPE pour contribuer à l'économie circulaire avec des granulats de déconstruction, des granulats recyclés, ou des sables difficiles (parfois des sables locaux, complexes à utiliser parce que de moins bonne qualité). »

permet aussi d'apporter « des solutions au BPE pour contribuer à l'économie circulaire avec des granulats de déconstruction, des granulats recyclés, ou des sables difficiles (parfois des sables locaux, complexes à utiliser parce que de moins bonne qualité). » Sika Viscocrete et Sika Fiber, permettent, eux, de remplacer les fibres microsynthétiques.

Une offre qui s'est diversifiée en quatre ans

Depuis, l'offre s'est étendue à la préfabrication avec la gamme Mix & cast, permettant à l'utilisateur, selon la marque, de s'adapter aux nouveaux liants, matériaux locaux, et à la saisonnalité.

« Ensuite, au niveau des cimentiers, une offre Sika Grind a été créée pour optimiser le broyage et permettre la diminution de l'énergie consommée », ajoute Michèle Duval. « Aujourd’hui, cette transformation concerne toute la chaîne de valeur, des cimenteries aux industriels de la préfabrication. »

Selon elle, quatre ans après son lancement, l'expérience EVA est concluante. « 50 % de nos clients utilisent ces nouveaux concepts de formulation, que ce soit en BPE ou en préfabriqué. Le marché s'est complexifié avec un plus grand spectre de ciments. »

La marque anticipe d'ailleurs que la démarche EVA s'inscrira à terme en conformité avec des réglementations environnementales de plus en plus strictes. « On voit que ce n'est pas quelque chose qui va revenir en arrière. La machine est lancée ! »

Alors que la guerre en Iran semble menacer l'équilibre économique de nombreuses entreprises, Michèle Duval veut aussi croire que cela valide les choix faits par la filiale française. « La partie biosourcée doit continuer à être développée, on n'en est pas au bout », admet-elle. « Toute l'industrie est concernée, on a avancé, mais il y a encore des progrès à faire pour être moins pétro-dépendants, c'est clair. »

Trois innovations annoncées pour cette année

Alors Sika France poursuit dans cette direction, annonçant trois innovations pour l'année 2026 :

Sika Viscoflow 450 Move , qui permet de casser la viscosité des ciments lorsqu'ils sont moins composés d'eau. « Cette solution est déjà utilisée par certains de nos clients et permet de maintenir les performances du béton bas carbone », explique Michèle Duval.

, qui permet de casser la viscosité des ciments lorsqu'ils sont moins composés d'eau. « Cette solution est déjà utilisée par certains de nos clients et permet de maintenir les performances du béton bas carbone », explique Michèle Duval. Sika Viscocrete 1100 EarlyCast : intégré au concept Mix & Cast, pour agir sur la réduction d'eau, la viscosité et la montée en résistance. « Le préfabriqué a dû s'adapter et va progressivement vers des ciments à moindre impact », ajoute la directrice du pôle béton.

: intégré au concept Mix & Cast, pour agir sur la réduction d'eau, la viscosité et la montée en résistance. « Le préfabriqué a dû s'adapter et va progressivement vers des ciments à moindre impact », ajoute la directrice du pôle béton. Dans la gamme Sika grind, à destination des cimenteries, la marque lance Sika Grind 750. « Un produit assez généraliste permettant d'améliorer les performances de broyage, tout en poussant les résistances au jeune âge et à 28 jours. » Sika Grind 790, quant à lui, est une version « boostée » et qui doit permettre une « forte augmentation des résistances mécaniques ».

Pour rappel, en octobre 2025, Sika avait annoncé la suppression de 1 500 postes et un plan d'économies de 200 millions de francs suisses par an. Un plan qui n'aura « aucun impact » sur l'avenir de la démarche EVA, assure Michèle Duval.