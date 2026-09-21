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Data centers : Bouygues Construction décroche un contrat de 1,2 milliard d'euros à Sydney

Construction
Publié le 21 septembre 2026 à 14h00, mis à jour le 11 août 2026 à 14h08, par Nils Buchsbaum
Bouygues Construction va étendre le campus de data centers SYD3 à Sydney pour AirTrunk, dans le cadre d’un contrat de 1,2 milliard d'euros.
© Adobe Stock - Batiweb
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Bouygues Construction a remporté un contrat de 1,2 milliard d’euros auprès d’AirTrunk pour poursuivre l’extension du campus de data centers SYD3, à l’ouest de Sydney en Australie. Le chantier sera réalisé par sa filiale australienne A W Edwards et doit porter la capacité du site à plus de 400 MW.

Les travaux de cette nouvelle phase doivent débuter à l’été 2026 et s’achever à la mi-2028. Selon le communiqué diffusé par le groupe, le projet doit accroître les capacités de stockage et de traitement sécurisé des données afin de répondre à la progression des besoins liés au cloud computing, à l’intelligence artificielle et aux services numériques destinés aux entreprises de la région.

 

48 milliards d’euros d’investissements prévus

 

Cette opération s’inscrit dans le programme d’investissement d’AirTrunk en Australie. Le spécialiste des data centers hyperscale y a déjà investi 6,4 milliards d’euros sur quatre sites. Il prévoit d’y consacrer 48 milliards d’euros supplémentaires au cours des dix prochaines années.

Le projet prévoit l’utilisation de béton bas carbone et d’armatures en acier fabriquées intégralement en Australie. Qu’elles soient préfabriquées ou coulées sur site, ces armatures comporteront au moins 86 % de matériaux recyclés, annonce Bouygues Construction.

Pour Philippe Jouy, directeur général adjoint de Bouygues Construction, en charge de Bouygues Bâtiment International, « l’extension du campus SYD3 illustre la confiance renouvelée accordée par AirTrunk à nos équipes et témoigne de la solidité du partenariat que nous avons construit ensemble. Cette initiative confirme également l’ancrage de notre filiale A W Edwards en Australie, ainsi que l'expertise internationale de Bouygues Construction dans la réalisation de data centers hyperscale complexes. »

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Nils Buchsbaum
Journaliste - Batiweb

Nils Buchsbaum est journaliste à la rédaction de Batiweb. Il suit l’actualité du BTP, de l’urbanisme et de la construction durable, avec une attention particulière portée à la prévention des risques, aux enjeux environnementaux et aux évolutions législatives.


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