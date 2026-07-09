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Aux États-Unis, Bouygues Construction acquiert Vannoy Construction

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Acquisition
Publié le 09 juillet 2026 à 7h30, mis à jour le 09 juillet 2026 à 16h50, par Raphaël Barrou
Bouygues Construction acquiert Vannoy Construction pour renforcer sa présence aux États-Unis et accélérer son développement en Amérique du Nord.
©Bouygues Construction - Batiweb
©Bouygues Construction

Bouygues Construction veut s'étendre aux États-Unis et annonce l'acquisition de Vannoy Construction, une entreprise qui a réalisé plus de 870 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025

Déjà fort de plusieurs antennes sur la côte Est, entre la Floride, le Rhode Island et Washington DC, Bouygues Construction va désormais profiter des implantations de son nouveau partenaire en Caroline du Nord, Caroline du Sud et en Virginie. Aucun montant n'a été communiqué pour cette transaction, mais pour la filiale du groupe Bouygues, qui réalise un chiffre d'affaires de plus de 10 milliards d'euros, il s'agit d'une « étape importante »

Cette dernière rappelle, dans un communiqué de presse, que Colas et Equans, deux autres entreprises du groupe, sont aussi présentes sur le territoire états-unien. 

Pierre-Éric Saint-André souligne une acquisition qui « a du sens »

 

Récemment nommé directeur général de Bouygues Construction, Pierre-Éric Saint-André a réaffirmé l'ambition de l'entreprise de viser les marchés en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord. Aux États-Unis, la marque espère bénéficier des investissements dans les infrastructures, les établissements de santé et d'enseignement, les bâtiments industriels et les centres de données. 

« Cette acquisition [...] a du sens, et permettra [...] d’accompagner le potentiel de développement de Vannoy Construction et d’apporter de la résilience au modèle de croissance de Bouygues Construction dans des économies matures », a-t-il déclaré à l'issue de l'annonce de l'acquisition. 

 

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Raphaël Barrou
Journaliste - Batiweb

Raphaël Barrou est journaliste à la rédaction de Batiweb. Passionné par le monde du bâtiment et de l’immobilier, il s’intéresse en particulier aux actualités de travaux de rénovation et à l’avenir du secteur de la construction concernant l’utilisation de l’IA et de la robotique.

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