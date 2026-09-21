Avec +40 % de mises en chantier au 1er semestre 2026, Mikit incarne une respiration dans l'activité construction de maisons individuelles.

Entre hausses des taux d'intérêt et dernier bilan morose du côté des promoteurs immobiliers, on aurait pu penser que la construction de maisons individuelles (CMI) suive le même chemin. Pourtant, selon le bilan du ministère du Logement, le logement individuel a retrouvé des couleurs en juin.

Le CMIste Mikit, connu pour son modèle « prêt-à-finir », semble incarner cet élan d'optimisme, avec +40 % de constructions supplémentaires entre le premier semestre 2025 et le premier semestre 2026.

Précisons qu'en 2025, 1 600 ventes ont été conclues sur l'année 2025, pour que six mois plus tard les projets en question soient érigés. Côté carnets de commandes, Mikit observe une progression de 55 % sur un an. « Une réserve d'activité qui engage le second semestre et une partie de 2027 », lit-on dans son communiqué.

Le PTZ comme catalyseur de l'activité

« Ces résultats montrent que la reprise du marché se traduit aujourd’hui concrètement sur le terrain », commente de son côté Damien Hereng, président de Mikit. Notamment, d'un point de vue financier, car depuis avril 2025, le prêt à taux zéro (PTZ) pour la maison individuelle neuf est disponible sur tout le territoire.

De quoi redonner confiance aux ménages, après trois années de réserve entre sortie de pandémie et crise du logement galopante.

À l'échelle de Mikit, les offres de prêt délivrées aux clients ont gagné depuis +46 %. Le constructeur évoque les effets positifs de son modèle « prêt-à-finir ». La maison est livrée est maison hors d'eau, hors d'air, isolée, câblée, plombée et conforme à la RE2020. À l'acquéreur de réaliser sols, peintures, cuisine, salle de bains. Ce qui réduirait 20 à 30 % sur le coût global du projet et donc sur le montant emprunté.