Entretien avec Olivier Salleron à Batimat. Le président de la FFB nous livre ses réactions sur les dernières annonces du gouvernement Barnier et le budget qui en découle. Autres sujets abordés : la venue de Valérie Létard au Mondial du Bâtiment, et les impressions de M. Salleron sur l'édition 2024 du salon.

Dans son discours de politique générale, le Premier ministre a abordé la crise du logement. Les mesures annoncées ne risquent-elles pas de se confronter au budget ?

Olivier Salleron : Non, je ne pense pas puisqu'on demande moins. À propos de MaPrimeRénov’, sur les 4 milliards qui avaient votées, on n'en veut que trois, et encore si on les consomme. Nous sommes vertueux et économes dans nos demandes à la FFB, et avec l'Alliance pour le logement.

S’il n'y a que 3 milliards dans les prochaines années qui sont reconduites, cela nous va très bien. Cette stabilité par rapport au 15 mai dernier est totalement indispensable pour éviter que nos petites structures artisanales et nos entreprises moyennes ne coulent.

Nous avons aussi demandé de maintenir certaines mesures, mais aussi d'en remettre d'autres, comme le prêt à taux zéro sur l'ensemble du territoire et sur tout type de construction, dont les maisons individuelles, bien sûr. Cela permet aussi d'avoir un effet de levier sur l'ensemble de l'activité. On va faire mieux avec moins.

Alors, est-ce que le Pinel va être modifié ? Nous n’avons pas eu de très bonnes informations là-dessus.

Valérie Létard, ministre du Logement et la Rénovation urbaine, est passée au troisième jour de Batimat. Quels messages lui avez-vous transmis ?

Olivier Salleron : Que ce serait une humiliation de voir une reculade des garanties du Premier ministre sur le prêt à taux zéro. C’est le cas aussi pour MaPrimeRénov’, si certains essayaient de la détricoter ou de l'amender, encore pour la complexifier, et donc la rendre une nouvelle fois inaccessible à nos concitoyens.

Je pense que M. Barnier, Mme Létard, Mme Vautrin [ministre du Partenariat avec les territoires et de la décentralisation] et Mme Gatel [ministre chargée de la Ruralité, du Commerce et de l’Artisanat] sont des hommes et des femmes, premièrement de conviction, et deuxièmement des territoires, avec une grosse expérience sur la construction et le logement en particulier. Je ne vois pas ce qu'on aurait pu espérer de mieux, dans cette crise du bâtiment et du logement qui nous touche.

Le discours de Valérie Létard sur le salon, mêlant pragmatisme et stabilité, semble donc vous rassurer…

Olivier Salleron : Oui. J'ai l'impression que c'était la présidente de la Fédération française du bâtiment qui s’exprimait.

Quel est le ressenti de la FFB sur l'événement ?

Olivier Salleron : J'ai trouvé qu'il y avait énormément de monde par rapport à il y a deux ans. En tout cas, sur le stand de la fédération, nous avons vu des adhérents qui, en cette période compliquée, ont ce besoin de se rassembler.

Le thème « Innover par l’écologie » a été excellent. C’est un levier de la croissance verte qui va mener le bâtiment, pour entraîner le reste de l'économie. Et c’est un challenge qu’ont à la fois du côte des producteurs de matériaux et des entreprises. La transition écologique, la rénovation énergétique, mais aussi la construction durable, je crois que tout y est.

C'est aussi la beauté de notre secteur, car depuis des siècles, on se renouvelle. On le voit dans nos monuments historiques, montrant une image formidable de la qualité des compagnons français.

Propos recueillis par Virginie Kroun

Photo de Une : Hugues Sanchez