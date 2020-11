FRANCFORT (Allemagne), 18 nov (AFP) - Le deuxième groupe de construction

allemand Bilfinger Berger a vu son bénéfice net sur les neuf premiers mois de

l'année reculer à 14 millions d'euros, contre 23 M EUR un an plus tôt, en

raison de déboires sur un chantier aux Etats-Unis, a-t-il annoncé jeudi.

Le bénéfice d'exploitation (EBITA) sur la même période s'est établi à 25 M

EUR, contre 41 M EUR un an plus tôt.

Les résultats ont été plombés par des charges exceptionnelles de 50 M EUR au total liées à des retards pris par la construction d'un pont à Toledo, dans l'Etat américain de l'Ohio. Cette charge avait incité le groupe de BTP à rabaisser récemment sa prévision de bénéfice net à environ 50 M EUR pour cette année, soit le même résultat avant effets exceptionnels qu'en 2003. En août, il visait encore un bénéfice net de plus de 62 M EUR. En ce qui concerne le chiffre d'affaires de janvier à fin septembre, il a grimpé de 11% sur un an à 4,516 mds EUR, tandis que les entrées de commandes ont augmenté de 5% à 4,613 mds EUR. Pour l'ensemble de l'année, Bilfinger Berger prévoit un chiffre d'affaires de plus de 6 mds EUR.

