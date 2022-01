1 milliard d'euros versés pour la rénovation énergétique de logements sociaux

Jeudi 6 janvier, la Banque des Territoires annonçait la signature d’un nouveau financement. La BEI s’engage ainsi à lui verser, courant 2022 1 milliard d’euros, consacrés à la rénovation énergétique des logements sociaux. Un levier d’action important pour l’Union européenne et ses objectifs de neutralité carbone d’ici 2030.

« Il est primordial, pour contribuer à faire de l’Union européenne la première économie neutre en gaz à effet de serre d’ici à 2050, d’investir dans la sobriété énergétique des logements et notamment d’éliminer les passoires thermiques », déclarait Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d’investissement (BEI), ce jeudi 6 janvier.

Sûrement est-ce pour cette raison que l’instance européenne a accordé récemment un financement d’un milliard d’euros à la Banque des Territoires, filiale de la Caisse des Dépôts. Le dispositif financier sera versé en deux fois, avec une première tranche de 500 millions d’euros signée fin 2021, et la seconde moitié courant 2022.



70 000 logements sociaux concernés par le fonds

Le fonds financier tend à accélérer la réalisation de projets de rénovation énergétique des logements sociaux. Au total, ce sont environ 70 000 logements sociaux répartis sur le territoire français qui devraient bénéficier des investissements, pour une réduction globale de la consommation d’énergie primaire des bâtiments de 40 %.

Un complément à l’offre Eco prêt de la Banque des Territoires, qui lui permet déjà d’accorder aux opérateurs des prêts à taux fixe. Il suit aussi la continuité de trois précédentes enveloppes signées entre 2015 et 2020, totalisant deux milliards d’euros pour la rénovation énergétique et la construction de logements sociaux.

D’autant qu’en parallèle, la Banque des Territoires a déjà lancé en septembre 2020, avec BpiFrance, le Plan National Intégré Énergie-Climat (PNIEC). L’objectif ? La rénovation de 500 000 logements par an, dont 100 000 logements sociaux, en particulier ceux identifiés comme des passoires thermiques, ciblées par la loi Climat et Résilience, entrée en vigueur juillet dernier.

Le nouveau fonds perçu par la Banque des Territoires a une résonance également à l’échelle européenne. Conclu mi-septembre 2020 entre la Banque des Territoires, l’Union Sociale pour l’Habitat, la Banque de Développement du Conseil de l’Europe et la BEI, la coopération permet « de jouer un rôle d’intermédiaire dans l’accès aux fonds européens et, ainsi, de proposer des financements toujours plus adaptés aux besoins des bailleurs et à l’enjeu climatique », se réjouit Eric Lombard, directeur général de la Caisse des Dépôts.

Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock