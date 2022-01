Depuis 2017, Dormakaba a réduit de 20 % son empreinte carbone

Spécialiste des solutions d’accès et de sécurité pour les bâtiments, Dormakaba publie son rapport RSE présentant les avancées accomplies. Entre autres, son investissement dans des projets d'économies d’énergie lui a permis de réduire son empreinte carbone d’au moins 20 % depuis 2017.

« Le développement durable est notre boussole ! Notre impact est mesuré et challengé à chaque étape de ce que nous entreprenons », annonce Stéphanie Ossenbach-Keller, directrice du développement durable chez Dormakaba. Engagé dans la lutte contre le changement climatique, le spécialiste des solutions d’accès dans le domaine du bâtiment s’était engagé sur une feuille de route ambitieuse dont il tire le bilan aujourd’hui.

Composé de 15 000 employés à travers le monde, Dormakaba souhaite avant-tout faire de l’égalité femme-homme une réalité au sein de l’entreprise, et affirme vouloir intégrer une femme sur trois au poste de manager. À l'échelle de la France, où l'entreprise compte 300 employés, l'objectif tend à se doubler depuis la mise en place en 2020 d'un groupe de travail luttant en faveur de la parité et promouvant le BTP auprès du public féminin.

Atteindre la neutralité carbone d’ici 2030



Dans sa feuille de route, le groupe annonce également avoir dépassé la plupart des objectifs environnementaux et sociétaux que s'était fixé le comité exécutif. À titre d’exemple, la mise en œuvre de niveaux des compresseurs d'air et des chaudières par Dormakaba a généré des économies d'énergie totales de près de 3 000 mégawattheures par an. Par ailleurs, le spécialiste avait investi dans des projets d'économies d'énergie et d'achat d'électricité verte, qui lui ont permis une réduction de 6 % d’émissions de CO2 par rapport à 2020, et de -20 % par rapport à 2017.

« La demande en matière de produits et de services plus écoresponsables n’a jamais été aussi forte chez nos clients. Leur exigence et leur appétence pour des solutions moins énergivores rejoignent parfaitement nos ambitions », explique Henri Villeroy, président-directeur général de Dormakaba. Afin de poursuivre cette progression, le groupe annonce s'engager à ne proposer que des produits éco-énergétiques, afin d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2030.

Marie Gérald

Photo de Une : ©AdobeStock