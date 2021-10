Adaptaville : l’Agence parisienne du Climat lance un appel à candidatures

Vous êtes une collectivité ou un acteur de l'aménagement ayant mis en place une solution d'adaptation au changement climatique qui a fait ses preuves, et vous souhaitez valoriser son déploiement ? L’Agence parisienne du Climat lance un appel à candidatures pour enrichir sa plateforme Adaptaville, jusqu'au 28 octobre prochain. Explications.

Lancée en mai dernier, la plateforme Adaptaville.fr est un projet de l’Agence parisienne du Climat, conçu en partenariat avec la Ville de Paris, la Métropole du Grand Paris, l’Ademe, Icade et Altarea.

Ce dispositif, accessible à tous, propose déjà une cinquantaine de solutions dédiées aux collectivités et aux aménageurs du territoire pour adapter la ville aux aléas climatiques, et vise également à faciliter leur déploiement à grande échelle. Depuis son lancement, Adaptaville a permis à près de 13 000 internautes d’explorer des solutions.

Lutter contre le dérèglement climatique

Afin d’enrichir la plateforme de solutions pour accélérer l’adaptation des territoires, Adaptaville lance un appel à candidatures. L’objectif ? Sensibiliser à de nouveaux modes de vie et d’usage pour rafraîchir l’espace public et réduire ainsi les effets d'îlots de chaleur urbains. Les projets sélectionnés seront affichés sur Adaptaville.fr avant la fin de l'année 2021, tandis que leurs initiateurs pourront être présents aux événements de l'Agence parisienne du Climat et intégrer le réseau Adaptaville.

Destiné aux collectivités, aménageurs, promoteurs ou bailleurs soicaux, cet appel à candidatures est ouvert jusqu'au 28 octobre prochain. Pour candidater, les intéressés doivent répondre à des critères précis. Les solutions proposées devront notamment contribuer à la lutte contre les aléas climatiques et à leurs conséquences sur le territoire, s'adapter à la ville dense, et avoir fait leurs preuves ou être en cours d’évaluation (retours terrain, données techniques). « Une attention particulière sera portée aux solutions fondées sur la nature, aux solutions développées dans le cadre d’une démarche low-tech respectant les principes de sobriété et d’éco-conception », souligne par ailleurs l'Agence parisienne du Climat.

Les solutions les plus attendues sur la plateforme sont diverses, allant des dispositifs d’ombrières aux opérations de réhabilitation qui ont contribué à améliorer le confort d’été dans les bâtiments (ventilation passive, végétalisation des cours d’immeubles…).

Pour candidater, c'est ici.

Marie Gérald

Photo de Une : ©AdobeStock