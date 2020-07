Après le succès d'une première Chaire autour des bétons innovants, Edycem et Centrale Nantes réitèrent l'expérience en lançant une nouvelle Chaire baptisée « Des bétons responsables au service de l'environnement », dans le but de développer des formulations de bétons bétons bas carbone plus durables et résistants.

En 2015 , l'entreprise Edycem et Centrale Nantes lançaient une Chaire internationale de recherche et d'enseignements autour des bétons innovants et de leurs nouvelles applications, donnant lieu à plusieurs thèses de doctorat ayant été soutenues et à des innovations tels que Smartcem, le premier béton connecté, Techniliss, un béton isolant structurel, ou encore le concept éco-responsable Edy'eco,

Développer des bétons plus durables

Cinq ans plus tard, ces première recherches ayant été un succès, Edycem et Centrale Nantes ont décidé de renouveler leur partenariat à travers la création d'une nouvelle Chaire de recherche intitulée « Des bétons responsables au service de l'environnement ».

D'une nouvelle durée de cinq, elle représentera un investissement de trois millions d'euros.

L'objectif ? Aller encore plus loin pour développer des bétons bas carbone toujours plus innovants et mieux adaptés à la ville de demain.

Cette deuxième Chaire donnera lieu à trois nouvelles thèses :

Une première sur les bétons bas carbone, avec une étude sur le comportement et la performance des bétons prenant en compte les nouveaux ciments qui seront intégrés dans la norme NF EN197-1, comme le CEM II / C-M, dont le taux de clinker varie entre 50 et 64 %. Pour traiter ce sujet, Edycem pourra compter sur le soutien de l'Association Technique de l'Industrie des Liants hydrauliques (ATILH), qui travaille sur la réduction de l'empreinte carbone du ciment.

La deuxième thèse portera sur l'optimisation de la formulation de chaussées drainantes pour les voiries, notamment en créant des matériaux issus de la déconstruction perméables et possédant des propriétés d'évapotranspiration pour lutter contre les îlots de chaleur urbains et les risques d'inondations. L'entreprise Charier, spécialisée dans les travaux publics et experte dans l'extraction de granulats, la déconstruction, les terrassements et le génie civil, apportera son expertise.

Enfin, la troisième thèse s'intéressera à la résistance des bétons dans les stations de traitement d'eau pour s'assurer de la pérennité des ouvrages hydrauliques soumis à un des produits chimiques très agressifs. Pour cette thèse, Edycem a dressé un partenariat avec l'entreprise Roturier SAS, spécialisée dans le génie civil hydraulique depuis 1955. Elle testera notamment les nouvelles formulations de bétons créées, pour vérifier leur résistance et leurs réactions dans des milieux agressifs.

« La maîtrise du béton représente un enjeu technique et financier majeur. On ne peut imaginer les conséquences environnementales et sanitaires que pourraient avoir des fuites dans une station d’épuration par exemple. Les ouvrages sur lesquels nous intervenons exigent que le matériau garantisse une tenue dans le temps jusqu’à 50 ans. L’innovation qui découlera de cette thèse sera profitable à tous, du maître d’ouvrage à l’utilisateur final », souligne ainsi Julien Caillaud, Directeur d’exploitation de l’entreprise Roturier SAS.

C.L.