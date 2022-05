Booster du Réemploi : la démarche se décline en région AuRA

D’abord conçue à l’échelle nationale, la démarche du Booster du Réemploi se décline désormais dans les territoires. En témoigne le récent engagement de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la Métropole de Lyon, ainsi que celui de partenaires locaux. L’objectif : créer un effet d’entraînement à l’échelle régionale et inciter les acteurs à rejoindre la démarche.

En septembre 2020, la plateforme A4MT et une quarantaine de partenaires lançaient le « Booster du Réemploi », une initiative visant à démocratiser le réemploi dans les projets de construction et de rénovation. L’objectif : réutiliser 10 % des déchets issus du second œuvre, et convertir 25 % des chantiers au réemploi d’ici 2024. Un an et demi plus tard, la démarche a d’ores et déjà concerné plus de 200 chantiers à travers la France.

La démarche se déclinera désormais à l’échelle de la région Auvergne Rhône-Alpes (AuRA). « La création d’un Booster du Réemploi dans notre région est une formidable opportunité pour fédérer les énergies autour l’économie circulaire », a réagi Guillaume Parizot, administrateur chez Ville & Aménagement Durable (VAD), qui anime déjà un réseau de plus de 2 000 professionnels en Auvergne-Rhône-Alpes.

Des chantiers de réemploi à l’échelle régionale

Ce mercredi, la Métropole de Lyon, Icade Promotion, M Plus M, et le groupe Duval Auvergne-Rhône-Alpes ont annoncé avoir rejoint le Booster du Réemploi Auvergne Rhône-Alpes (AuRA). Les signataires se sont ainsi engagés à fournir au moins 2 chantiers par an en matériaux de réemploi issus d’anciens bâtiments déconstruits localement.

Parmi les premiers chantiers engagés : le pôle entrepreneurial LYVE sur le site USIN à Vénissieux pour la Métropole de Lyon, un immeuble de bureau à Lyon pour M Plus M, ou encore la restructuration d’une ancienne usine à Vaulx-en-Velin pour Icade Promotion.

« Afin de réussir l’objectif ambitieux de passer de 19 tonnes de matières consommées par habitant et par an en 2018 à 3-6 tonnes en 2050, la Métropole de Lyon agit en maître d’ouvrage responsable avec des chantiers démonstrateurs implantés sur notre territoire », a souligné Émeline Baume, première vice-présidente à la Métropole de Lyon déléguée à l’économie, l’emploi, le commerce, le numérique et la commande publique.

Les partenaires engagés dans la démarche pourront notamment s’appuyer sur les formations d’A4MT et de Ville & Aménagement Durable (VAD), qui proposera des visites de chantier et de plateformes de réemploi.

