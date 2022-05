« Recycle » tisse des liens entre l’industrie textile et le bâtiment

L'Observatoire régional des Déchets de Bretagne publie sa première édition des chiffres clés des déchets, portant essentiellement sur l'année 2012. Le but est de permettre aux collectivités de mettre en place un plan d'actions pour atteindre les objectifs nationaux et ceux fixés dans les plans de prévention et de gestion des déchets pilotés par le conseil régional et les conseils généraux. Zoom sur les déchets du BTP et de l'artisanat.