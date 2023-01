Bulane lève 14 millions d'euros pour déployer sa flamme hydrogène

L'entreprise Bulane boucle une levée de fonds de 14 millions d’euros avec l’ambition de décarboner massivement les procédés de chauffe industrielle et les bâtiments. Un défi qui passera par le renforcement de ses activités de R&D et par la conception d’un nouveau site de production d’électrolyseurs.

La société héraultaise est créatrice d’une flamme industrielle produite à partir de l'hydrogène naturellement présent dans l’eau, proposant ainsi une alternative énergétique propre et performante aux combustions fossiles.

Cette levée de fonds de 14 millions d'euros permet à Bulane d’enclencher son plan stratégique avec trois objectifs majeurs, dont le déploiement commercial de ses solutions à l’international et le développement de nouvelles innovations technologiques à destination du bâtiment.

Cette opération lui donne également la possibilité de recruter une trentaine de nouveaux collaborateurs et d'étendre ses capacités industrielles pour soutenir sa croissance.

Décarboner les combustions de milliers de brûleurs

Pour cette levée de fonds, Bulane s’est s’entouré de nouveaux partenaires, avec des entrepreneurs expérimentés dans des énergies renouvelables, de l’industrie et de l'ingénierie du bâtiment comme Patrice Lafargue, dirigeant du groupe IDEC Invest Innovation.

« Cette entreprise formée de passionnés, développe des solutions innovantes pour faire de l’hydrogène vert un combustible entièrement décarboné. Nous voyons déjà une multitude d’applications dans nos métiers, et surtout dans les usages possibles auprès de nos clients et partenaires pour concilier croissance et responsabilité environnementale », commente-t-il.

Les investisseurs historiques de la société, IRDI Capital Investissement et Sofilaro, se sont également joints à ce tour de table, ainsi que des partenaires financiers.

Pour Julien Sainte-Catherine, directeur de Participations chez IRDI Capital Investissement : « Les technologies développées par Bulane ces dernières années et éprouvées en conditions industrielles vont permettre de décarboner rapidement les process industriels dans de nombreux secteurs. Les perspectives de développement et la proposition de valeur portée par Bulane dans la lutte comme les gaz à effet de serre sont enthousiasmantes ».

Avec l’entrée de nouveaux investisseurs dans le capital social de la société, Bulane ambitionne de décarboner les combustions de milliers de brûleurs et d'accélerer le développement commercial de ses marchés historiques, dont elle est devenue un leader avec près de 1 600 électrolyseurs vendus depuis 2016.



Marie Gérald

Photo de Une : © Bulane