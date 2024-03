Le dernier Panorama de l’électricité renouvelable en France fait état d’une hausse de la production et de la consommation d’électricité d’origine renouvelable. Les EnR ont ainsi couvert plus de 30 % de la consommation électrique de la France métropolitaine. Si l’hydroélectrique représente 12,5 % de cette part, ce sont le solaire photovoltaïque et l’éolien terrestre qui ont le plus progressé en 2023.

Le Syndicat des Énergies Renouvelables (SER), RTE, Enedis, et l’agence ORE publient le bilan du dernier Panorama de l’électricité renouvelable en France. L’installation, la production, et la consommation d'EnR progressent À fin 2023, la puissance totale du parc électrique liée aux énergies renouvelables (solaire photovoltaïque, éolien, hydroélectricité, et bioénergies) s’élevait à environ 70 gigawatts (GW). Selon le SER, cela représente une hausse d’environ 5 GW sur l’année 2023. Dans le détail, la hausse de la capacité installée est notamment boostée par le solaire photovoltaïque et l’éolien terrestre, avec respectivement 3 137 mégawatts (MW) et 1 221 MW nouvellement raccordés. La production d’électricité d’origine renouvelable est également en hausse, puisqu’elle est passée de 110,4 TWh en 2022 à 135,6 TWh en 2023. Côté consommation, les énergies renouvelables ont couvert 30,9 % de la consommation d’électricité de la France métropolitaine. Programmation Pluriannuelle de l’Énergie : des objectifs pas tout à fait atteints Dans le détail, à fin 2023, la puissance du parc solaire photovoltaïque s’élevait à 19 047 MW. Alors que la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) visait initialement un parc de 20 100 MW (hors Corse) à cette échéance, le retard par rapport à l’objectif représente près de 1 GW, soit environ l’équivalent d’un semestre de retard. En matière de production, la filière solaire a produit 21,6 TWh en 2023, soit +16,5 % par rapport à l’année précédente. Côté consommation, elle atteint 4,9 % de couverture de la consommation électrique annuelle, avec un pic de plus de 8 % sur les mois de juin à août. La puissance du parc éolien terrestre atteint quant à elle 21 815 MW, soit 2 GW de moins que ce qui était prévu dans la PPE, ce qui correspond à un retard d’environ 1 an et demi. La filière éolien terrestre a toutefois produit un volume record de 48,9 TWh en 2023, soit +27,7 % par rapport à l’année précédente. En termes de consommation, l’éolien terrestre atteint 11,1 % de couverture, soit quasiment +3 points par rapport à 2022. Pour la première fois, l’éolien en mer fait son apparition dans le Panorama. Si la puissance installée n’est que de 840 MW à fin 2023 (contre 2 400 MW prévus dans la PPE), elle devrait atteindre 1 477 MW courant 2024, grâce aux parcs en cours de construction au large de Saint-Brieuc et de Fécamp, qui viennent s’ajouter à celui de Saint-Nazaire. Le parc hydroélectrique, lui, reste stable avec 25 684 MW de puissance installée, mais l’objectif de la PPE est atteint à 99,1 %. En 2023, la production s’est élevée à 54,8 TWh, soit une forte hausse de +23,4 % après la sécheresse de 2022.L’hydroélectricité a ainsi représenté 12,5 % de la consommation électrique annuelle. Enfin, la filière des bionénergies électriques (intégrant la production à partir de déchets) a atteint 2 207 MW installés, dont 44 MW de nouvelles capacités. Toutefois, la production s’inscrit en légère baisse, avec -1,6 %. Bilan, les bioénergies couvrent toujours 1,9 % de l’électricité consommée en France métropolitaine. Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock