En Normandie, Point.P développe son service de déchèterie

Après avoir ouvert en juillet 2020 une déchèterie professionnelle multiflux à Vernon (27), Point.P annonce développer son service avec l’ouverture de trois nouvelles déchèteries en Normandie. Un déploiement qui a pour principale mission de faire gagner du temps aux artisans du bâtiment.

Situé dans les points de vente de Rouen (76) avec Derichebourg, à Alençon (61) avec Veolia, et à Evreux (27) avec Paprec, le déploiement de ces trois nouvelles déchetteries multiflux Point.P couvrent la quasi-totalité des typologies de déchets de chantiers :

Déchets non dangereux non triés : mélange non-valorisable

Déchets inertes propres : briques, tuiles, carrelages…

Bois A : bois d’emballage, palettes, cagettes…

Bois B : bois de charpente, balcons, volets…

Cartons d’emballage

Films plastiques

Métaux ferreux et non ferreux : ferraille, cuivre, zinc…

Plâtre : plaques et carreaux de plâtre sans isolant…

Emballages souillés : bombes aérosols, emballages métalliques vides…

Autres matériaux souillés : chiffons, pinceaux, rouleaux souillés…

Simplifier la vie des artisans

Déjà opérationnelles dans les points de ventes de Rouen, d’Evreux et d’Alençon, ces trois déchétèries permettent notamment de déposer jusqu’à 10 flux de déchets, complétant ainsi l’offre déjà existante à Vernon.

Elles ont pour objectif de simplifier la vie des artisans. En effet, en plus de leur faire gagner un temps précieux, ces derniers peuvent dans le même temps déposer leurs différents déchets et repartir immédiatement avec les matériaux de construction dont ils ont besoin pour leurs chantiers.

« Le client se présente au comptoir du point de vente afin de déclarer la nature de ses déchets. Le magasinier sur place en évalue ensuite la quantité et la qualité et indique au client à quel endroit les déposer. Un bon de réception lui est alors remis ainsi qu’une facture indiquant les informations de traçabilité des déchets. Les déchets ainsi collectés sont ensuite pris en charge par Paprec et acheminés vers la filière adaptée », explique Point.P.

Marie Gérald

Photo de Une : ©Point.P