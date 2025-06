En 2023, Point.P et CarbiCrete ont conclu un partenariat. Deux ans plus tard, les deux sociétés annoncent la production de leur béton sans ciment dès le 1er trimestre 2026. Une technologie déjà éprouvée au Québec.

Il y a deux ans, un accord de coopération a été signée entre la société canadienne CarbiCrete et Point.P, distributeur du groupe Saint-Gobain.

Un partenariat qui a abouti à une ligne de production, dans les Hauts-de-France. Celle-ci fabriquera, dès le 1er trimestre 2026, 20 000 tonnes de blocs béton sans ciment. D’ici 2027, la capacité sera portée à 40 000 tonnes.

Une empreinte carbone « inférieure d’environ 60 % par rapport aux blocs standards »

L’innovation en question a déjà été éprouvée au Québec. «La technologie repose sur la réaction du CO₂ avec des sous-produits industriels tels que les laitiers d’aciérie. Ces derniers, qui remplacent intégralement le ciment, séquestrent le CO2 et assurent ainsi le durcissement du béton », lit-on dans le communiqué des deux partenaires.

D’après les premières évaluations, son empreinte carbone sur l’ensemble du cycle vie est « inférieure d’environ 60 % par rapport aux blocs standards ». Une fiche de déclaration environnementale et sanitaire (FDES) sera publiée début 2026.

« Ensemble, nous démontrons que le bloc béton sobre en carbone n’est plus un concept de laboratoire mais une solution tangible, fiable et prometteuse pour contribuer à un habitat durable. Et ceci sans changer le geste de l’artisan », se réjouit Nicolas Godet, directeur général de Point.P. Rappelons que le groupe Saint-Gobain affiche son ambition de devenir un leader de la construction durable, réitérée dans son dernier plan stratégique.

« Cette avancée ouvre la voie à une adoption plus large de notre technologie en Europe et au-delà, nous rapprochant ainsi de la réalisation de notre vision qui consiste à faire du béton une solution pour le climat », abonde Jacob Homiller, PDG de CarbiCrete.

Par Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock