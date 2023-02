La loi d’accélération des énergies renouvelables définitivement adoptée

Toitures photovoltaïques : la grande distribution s’inquiète L’adoption de cette loi d’accélération des énergies renouvelables a fait réagir la fédération Perifem, regroupant les acteurs de la grande distribution, s’inquiétant de contraintes supplémentaires à ce qui avait été initialement annoncé, et d’un coût important de ces nouvelles mesures. Selon elle, l’installation d’ombrières photovoltaïques concernerait tous les parkings de plus de 1 500 m2, au lieu des 2 500 m2 annoncés avant le débat parlementaire. Ainsi, cette obligation s’élargirait à 21 000 supermarchés supplémentaires. « Les obligations sur les sites neufs sont aussi devenues plus exigeantes avec une obligation de couvrir 50 % de la toiture en panneaux photovoltaïques d'ici 2027 (contre 30 % précédemment), et ce de façon rétroactive pour l'ensemble des toitures existantes », s’est également inquiétée la fédération. Cette dernière estime que ces nouvelles mesures devraient ainsi coûter 2 milliards d’euros chaque année au secteur de la grande distribution. Dans ce contexte, la fédération réclame « des mesures d’incitation », comme l'aide à l'emprunt, « un dispositif de suramortissement », ou encore « le recours à des certificats d'économie d'énergie ».