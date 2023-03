Préfabrication bois-paille : Bati Sens ouvre un site de production

Créée en 2021, Bati Sens a développé le premier système de murs préfabriqués à ossature bois et isolation paille, certifié coupe-feu REI 120 mm. L'entreprise annonce aujourd'hui l'ouverture d'un site de production à Corbeil-Essonnes (91). Avec une capacité de production de 70 000 m2, il s'agit du plus grand site industriel de ce type en France, et du seul situé en Île-de-France.

L'ambition de Bati Sens : privilégier les circuits-courts, avec un approvisionnement à moins de 30 kilomètres pour les bottes de paille, et un bois certifié français, plus écologique et plus économique en matière de transport.

Industrialiser la construction bois-paille

« Chez Bati Sens nous sommes convaincus que pour accélérer cette transition, il était indispensable d’industrialiser l’offre la plus bas carbone possible : la construction bois-paille. Dès le démarrage de notre activité, nous avons mis en place un outil industriel qui permet de réaliser un important volume de murs en ossature bois, isolation paille. Cela nous permet de pouvoir répondre rapidement à une diversité d’acteurs de la construction, et ce dès la première année d’exploitation de notre site », explique Éric Bouvatier, président et fondateur de Bati Sens.

Les produits Bati Sens s'adaptent à tous types de bâtiments, que ce soit les logements individuels ou collectifs, le tertiaire, l'industrie ou la logistique.

Initialement plutôt utilisée en auto-construction, l'isolation en paille se démocratise et s'industrialise de plus en plus. Elle présente en effet une bonne isolation thermique, avec une résistance thermique de R>7 en hiver pour un mur intégrant une botte de paille de 36 cm d’épaisseur, et un déphasage de 15 heures en été. Elle propose également une bonne isolation acoustique, à hauteur de 45 décibels.

D'un point de vue écologique, la paille – issue de la culture du blé – est considérée comme un puit de carbone, permettant de stocker 14 kg de CO2 par m2 pendant sa croissance. Une botte de paille stocke ainsi plus de carbone que ce que va nécessiter sa transformation en isolant.

Claire Lemonnier

Photo de une : Bati Sens