Projets immobiliers et biodiversité : 16 entreprises lancent un programme

À l'initiative de Gecina et de l'Observatoire de l'Immobilier Durable (OID), seize grandes entreprises, notamment spécialisées dans l'immobilier, ont annoncé, ce mercredi 17 novembre, le lancement d'un programme de recherches et d'actions collectives intitulé « Biodiversity Impulsion Group » (BIG), visant à créer un référentiel commun pour mesurer l'impact des projets immobiliers sur la biodiversité.

Nexity, Groupama Immobilier, Covea Immobilier , Bouygues Immobilier, LinkCity, Altarea, et dix autres grandes entreprises françaises annoncent avoir signé un partenariat pour la création du programme « Biodiversity Impulsion Group » (BIG).

Un référentiel pour mesurer l'impact des projets sur la biodiversité

Ce programmme vise à améliorer l'empreinte des projets immobiliers sur la biodiversité, en permettant aux aménageurs, maîtres d'ouvrage et investisseurs de faire de choix éclairés, grâce à la création d'un référentiel commun.

Le projet se focalisera autour de trois axes principaux, à savoir la définition d'un système commun de mesure de l'impact des projets immobiliers sur leur territoire, le développement d'une cartographie des contributions locales à la biodiversité (avec un outil de visualisation de la densification du bâti), et sur la mise en place de dispositifs d'appropriation de ces outils par les acteurs du secteur de l'immobilier (aninmation d'une communauté d'échanges, publication de guides et référentiels etc.).

« Si l’on sait mesurer l’empreinte carbone d’une opération, nous n’avons pas encore d’outil de mesure de la biodiversité. Avec BIG, nous allons ensemble pouvoir tester sur des opérations pilotes des indicateurs qui nous permettront d’avoir un référentiel commun et de progresser », note Nathalie Bardin, directrice exécutive marketing stratégique, RSE et innovation d’Altarea.

Sabine Desnault, directrice exécutive R&D, innovation et RSE de Gecina s'est de son côté félicitée du succès de cette initiative commune :« Je suis très heureuse et honorée de la large mobilisation des partenaires fondateurs de BIG (Biodiversity Impulsion Group) face à l’urgence à préserver la biodiversité. Cela traduit leur engagement à ce que collectivement nous fassions évoluer le secteur immobilier en développant des outils de mesure et de visualisation communs. Convaincue que notre force réside dans notre capacité à coopérer, j’invite ceux qui le désirent à rejoindre l’initiative », a-t-elle appelé.

Claire Lemonnier