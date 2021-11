RE2020 : Gimm Menuiseries et Les Menuiseries Françaises parées ?

En 2019, Gimm Menuiseries et Les Menuiseries Françaises, fabricants de menuiseries, annonçaient leur projet d’opter pour une production plus éco-responsable. Focus sur les dernières évolutions des sociétés en ce sens, à l’approche de la RE2020, réglementation cherchant à verdir la construction neuve.

Alors que 2019 était l’année de la proximité avec le client, 2021 est marqué par les enjeux la future RE2020, pour Gimm Menuiseries et Les Menuiseries Françaises. Il faut dire que les deux filiales menuiseries intérieures et extérieures de Saint-Gobain, évoquaient déjà une démarche plus responsable il y a deux ans. Août dernier, elles dévoilaient les résultats de leurs engagements, définis en deux axes.



Réduire l’impact carbone des usines de menuiserie

Le premier angle d’attaque de Gimm Menuiseries et Les Menuiseries Françaises réside dans la réduction de l’impact carbone de leur production. Objectif accompli en partie grâce à leur fabrication hexagonale : leurs neuf usines sont françaises, 15 de leurs gammes sont certifiées Origine France Garantie, et leurs fenêtres estampillées NF Fenêtres.



En matière de certifications, les bois composant les fenêtres, portes d’entrée, escaliers et bloc-portes intérieurs proviennent « d’exploitations forestières légales et respectueuses de l’environnement, et quand cela est possible éco-certifiés », soulignent les deux marques.



Autre biais de réduction de l’impact carbone abordée par ces dernières : le recyclage de matières premières. Par exemple, les profilés de fenêtres PVC réalisés sur le site de Cougnaud se composent de 35 à 40 % de matières premières recyclées à partir de rebuts internes et de la filière recyclage de fenêtres en fin de vie.



Des habitudes permettant des économies de 3 000 tonnes de matière PVC vierge par an et d'optimiser le cycle de vie des fenêtres jusqu’à 30 ans, au-delà de les rendre facilement réparables. A côté, la suppression de housses plastiques pour les livraisons sur chantier et la conception d’un nouveau packaging produit permet d’éviter la consommation de 24 tonnes de films plastiques par an. Ainsi, les deux marques anticipent la future REP du bâtiment, en vigueur dès le janvier 2023 au plus tard, selon de dernières annonces.



Promouvoir des solutions de menuiseries moins énergivores



Encourager l’isolation thermique auprès des installeurs comme des utilisateurs finaux est aussi un axe stratégique de Gimm Menuiseries et des Menuiseries Françaises.



L’esprit d’innovation des deux sociétés s’illustrent notamment à travers leur verre à isolation thermique renforcée Eclaz. « Il permet la suppression de l’effet de paroi froide, 10 % d’apports solaires supplémentaires par rapport aux meilleurs double ou triple vitrages disponibles sur le marché́ », précisent Gimm Menuiseries et les Menuiseries Françaises.



Le verre contrôle solaire Planistar Sun tend à répondre à ces enjeux de performance et confort thermiques. Dédié au confort en été, il s’adapte aux grands vitrages orientés au soleil, pour un meilleur maintien de la température des pièces et éviter la surchauffe des baies.

Au-delà des verres, les projets de baies et menuiseries en phase avec les urgences liées aux vagues caniculaires et la qualité de l’air intérieur sont de plus en plus importants. C’est d’ailleurs le cœur d’un partenariat lancé avec Delta Dore, ayant donné naissance à Mon Logement Connecté, projet de pilotage de volets roulants à distance.



Virginie Kroun

Photo de Une : Gimm Menuiseries et Les Menuiseries