Edilteco et CarbonCure annoncent lancer une nouvelle technologie sur le marché français. Il s’agit d’un procédé permettant de recycler et réutiliser les eaux chargées des centrales à béton pour les réinjecter dans le processus de fabrication du béton, permettant ainsi de réaliser des économies d’eau et de ciment.

Alors que le lavage des camions toupies peut entraîner la perte de 100 à 150 kg de ciment, la technologie lancée par CarbonCure permet de récupérer les solides cimentaires de l’eau dans les bassins récupérateurs des centrales à béton, et de stabiliser la densité de l’eau récupérée grâce à l’ajout de CO2. Cette eau peut ensuite être réintégrée dans le processus de production de béton dans le respect des critères chimiques et mécaniques de la norme NF EN 1008. Concrètement, les eaux chargées des bassins sont aspirées dans le système de traitement de l’installation CarbonCure. La technologie fonctionne grâce à deux boîtiers : l’un est installé sur la cuve de CO2, et permet de doser l’ajout de CO2 à l’état gazeux dans le système de traitement, et l’autre boîtier calcule – en relation avec le logiciel de la centrale à béton – la quantité de CO2 à injecter. Boîtier CarbonCure. Crédit photo : Edilteco Le tuyau qui traite les eaux chargées par injection de CO2. Crédit photo : Edilteco Une solution qui permet 17 à 20 % d’économies d’eau En recourant à cette technologie, les centrales à béton peuvent ainsi réduire de 4 % leur utilisation de ciment vierge, et de 17 à 20 % leur consommation en eau pure. Grâce à ce procédé, l’industrie du béton peut ainsi préserver la ressource en eau douce, ce qui s’est révélé d’autant plus important cet été, dans un contexte de pénurie d’eau à cause de la sécheresse. Nicolas Guillou, directeur de marché BPE et solutions bas carbone chez Edilteco, nous précise que cette solution, qui fonctionne sur la base d’un contrat de 5 ans avec un système de loyer mensuel, est éligible aux crédits-carbone, puisque la technologie permet d’économiser entre 12 et 15 kg de CO2 par mètre cube de béton frais fabriqué. Une première installation a été mise en œuvre en France dans la région lyonnaise. Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock