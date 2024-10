Nouveauté Batimat : la chape OliMIXX® Green d’EDILTECO® France, la chape légère vertueuse à base de noyaux d’olive pour alléger les structures !

La chape OLIMIXX Green : une composition novatrice pour des performances remarquables

La chape légère prête à l’emploi OliMIXX Green intègre des noyaux d’olives concassés, permettant ainsi une valorisation des déchets de l’industrie oléicole. Ces noyaux, récupérés à 100 % dans le processus de production d’huile d’olive, après leur broyage et le pressurage des olives non dénoyautées, sont soigneusement lavés pour éliminer tout résidu d’huilerie.

Ainsi réutilisés, ils jouent un rôle pertinent dans la construction.

La chape OliMIXX Green qui est proposée en sac prêt à l’emploi, se distingue donc par une composition originale et écologique. Intégrant dans sa composition 49 % d’agrégats de noyaux d’olives concassés, associés à 51 % de liant hydraulique (ciment), de fibres et d’adjuvants, la formulation OliMIXX Green est allégée et possède des propriétés isolantes grâce à l’ajout de fibres. Cette composition unique confère à cette chape des propriétés exceptionnelles tout en respectant l’environnement.

Avec un gain de poids d’environ 55 % par rapport aux bétons traditionnels, la chape OliMIXX Green est idéale pour isoler et traiter thermiquement et acoustiquement différents types de supports existants dans les immeubles collectifs et les maisons individuelles, que ce soit en travaux neufs ou de rénovation.

Ses utilisations couvrent la réalisation de chapes, de supports de revêtements de sols, sous-chapes, rattrapages de niveaux, formes de pentes, et divers remplissages.

Caractéristiques techniques de la chape OLIMIXX Green

La chape OliMIXX Green présente une masse volumique de 1000 kg/m3, ce qui la rend beaucoup plus légère que les bétons traditionnels. Avec une résistance à la compression supérieure à 5 MPa au bout de 28 jours, elle assure une solidité et une durabilité accrues. Imputrescible, elle est dotée d’une résistance exceptionnelle aux conditions humides et aux micro-organismes.

Une mise en oeuvre optimale

Facile à utiliser grâce à son conditionnement en sac de 23 litres et à sa préparation simple avec de l’eau, la chape OliMIXX Green peut être mélangée dans une bétonnière ou un malaxeur. Il suffit de verser entre 4,5 et 5 litres d’eau, en veillant à respecter scrupuleusement le dosage en eau, puis d’’ajouter un sac entier d’OliMIXX Green. Dans la bétonnière en marche, laisser simplement le mélange se malaxer pendant 5 à 6 minutes, jusqu’à obtenir une consistance homogène mais non liquide. Cette méthode de préparation garantit une qualité optimale du mortier.

La chape OliMIXX Green assure une qualité constante et un rendement efficace de 10 kg/ m2/cm d’épaisseur, permettant de réaliser aisément des couches variant d’une épaisseur de 5 cm à 15 cm, offrant une flexibilité considérable pour diverses applications. Elle peut également être utilisée dans des conditions climatiques variées, avec des températures comprises entre + 5 °C et + 30 °C.

Cette chape se manipule de manière similaire à une chape traditionnelle, utilisant les mêmes outils et techniques courantes. En tirant simplement à la règle, il est possible d’obtenir des surfaces parfaitement planes.

Sa mise en œuvre doit respecter la norme NF DTU 26-2 relatives aux chapes et dalles à base de liants hydrauliques, garantissant ainsi une application conforme et efficace sur les chantiers.

La chape OliMIXX Green, grâce à ses caractéristiques uniques et sa composition d’agrégats naturels recyclés, représente une solution polyvalente et performante pour de nombreuses applications dans le bâtiment.

