Ayant constaté que la filière bâtiment était à l’origine de 44% des consommations d'énergie chaque année, le groupe Socotec lance Ecocycle, le premier label d’économie circulaire du Bâtiment. A destination de tous les acteurs du secteur, ce dernier permet d’adopter la bonne stratégie d'un projet immobilier, valorisant ainsi la démarche de développement durable.

Socotec, spécialiste dans le conseil en maîtrise des risques et en amélioration des performances, a lancé il y a deux ans sa filiale Immobilier Durable. Véritable offre de conseil et d'accompagnement sur les questions de développement durable, l’activité du groupe dévoile officiellement Ecocycle, son label d’économie circulaire.

Depuis des années, notre modèle de société s’est constitué autour de l’économie dite linéaire, c'est-à-dire extraire les matières premières, les utiliser puis les jeter. Aujourd’hui, et avec Ecocycle notamment, il s’agit d’adopter un tout autre schéma : l’économie circulaire, autrement dit créer des produits grâce aux matières premières secondaires, les utiliser, les réutiliser et enfin les recycler.

« Au - delà des impacts environnementaux, ce concept d'économie circulaire consiste à aller plus loin, plus globalement et de manière plus ambitieuse pour passer d’un modèle de réduction d’impact à un modèle de création de valeurs », explique Minh-Trong Nguyen, directeur général de Socotec Immobilier Durable.

4 grands enjeux

Ecocycle s’adresse notamment aux promoteurs, investisseurs, maîtres d’ouvrage privé ou public, urbanistes, constructeurs... en leur permettant d’adopter la bonne stratégie, en amont d’un projet immobilier (construction, rénovation ou déconstruction), à l’échelle d’un bâtiment, tout en valorisant leur démarche d’économie circulaire. Le coût de cette labellisation dit « accessible », selon Gary Kechichian, directeur des opérations Socotec Immobilier Durable, s'élève à un prix plancher de 5.000€ en moyenne pour un bâtiment de 6.000 m2.

Ce nouveau label agit sur 4 axes principaux :

• L’éco-conception : « il faut optimiser l’utilisation des ressources (énergie, carburant, matériaux, espace... ), renforcer le dynamisme et la résilience d’un territoire en limitant, par exemple, l’étalement urbain, en obtenant des partenariats locaux ou en créant des synergies locales », indique Gary Kechichian.

• La mise en place d’une économie responsable en conduisant à effectuer les bons choix de consommation et en prenant en compte les impacts environnementaux à toutes les étapes du cycle de vie.

• Le réemploi des matériaux et l’allongement de leur durée d’usage : « Garder le statut de produit et ne devenir à aucun moment un déchet. Rien ne se perd, tout se transforme », déclare le directeur des opérations.

• Le recyclage des déchets en réduisant les volumes de déchets par la transformation des produits.

« Cette démarche est devenue essentielle sur les chantiers de construction de toute taille pour les acteurs publics comme privés, mais ils ne peuvent s’évaluer par eux-mêmes. Ainsi, notre référentiel est l’un des plus complets du marché et permet à nos clients de progresser construction après construction en mobilisant une chaîne d’acteurs toujours plus concernés et plus compétents », conclut Minh-Trong Nguyen.

Marie Gérald

Photo de Une : Socotec