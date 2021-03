Soucieux de proposer des solutions toujours plus respectueuses de l'environnement, le groupe Somfy annonce avoir développé un système permettant aux volets roulants de fonctionner grâce à l'énergie solaire. Pour aider les installateurs à s'approprier cette innovation, Somfy lance également une application et un outil de maintenance à distance. Présentation.

Somfy annonce la commercialisation d' « Oximo Solar io », une solution permettant de faire fonctionner les volets roulants avec la seule énergie solaire. Grâce à un mini panneau photovoltaïque intégré, la batterie emmagasine et transforme l'énergie solaire en électricité.

Le panneau photovoltaïque d'Oximo Solar io. Crédit photo : Somfy

Une solution écologique et économique

Fonctionnant uniquement grâce à l'énergie solaire, la solution est totalement autonome et indépendante du réseau électrique, permettant d'allier écologie et économies, mais aussi d'éviter les problèmes d'ouverture ou de fermeture lors de coupures de courant.

Le sytème est également éco-conçu, de façon à répondre aux exigences du label Act For Green. Ce dernier vise à étudier le cycle de vie des produits pour limiter leur impact sur l'environnement, de l'extraction des matières premières à la fin de vie.

Pour plus de confort et de connectivité, la solution peut être reliée au système TaHoma développé par Somfy pour programmer des scénarios et/ou contrôler à distance les différents équipements (ouverture et fermeture, alarmes etc.).

Dans les régions peu ensoleillées ou en période hivernale, le manque de soleil n'est pas un problème puisque la batterie stocke l'énergie et peut tenir au moins 45 jours dans l'obscurité totale, sur la base de deux montées et deux descentes par jour.

Un indicateur permet par ailleurs de connaître le statut de la batterie (correct ou faible), mais aussi du panneau photovoltaïque (fonctionnel ou défaut, lorsqu'une ombre portée limite sa performance par exemple). Grâce à TaHoma, l'utilisateur peut aussi recevoir une alerte « batterie faible » sur son smartphone.

En cas de problème, la batterie, le moteur et le panneau photovoltaïque sont remplaçables et sous garantie pendant 7 ans.

Des outils développés pour faciliter le quotidien des installateurs

Pour les installateurs, la pose est trois fois plus rapide que l'installation d'une motorisation électrique traditionnelle puisque le système ne nécessite pas de raccordement au réseau électrique, et la solution s'adapte à tous les volets roulants (classique, bloc-baie, fenêtre de toit, coffre rénovation...), le rendant idéal en rénovation.

Pour accompagner les installateurs, Somfy a également développé « Solar App », une application dédiée aux professionnels pour leur permettre de réaliser un diagnostic sur-mesure en fonction de l'environnement.

En trois clics, l'installateur peut s'assurer que la fenêtre est éligible au système. Pour cela, il rentre simplement les dimensions et prend une photo. L'application s'appuie sur la géolocalisation, les données météo des 30 dernières années, l'orientation de la fenêtre et sur les obstacles solaires pour rendre son diagnostic. Elle indique alors à l'installateur si le panneau photovoltaïque peut être installé directement sur la fenêtre ou s'il doit être décalé.

Après avoir posé le système, l'installateur peut également assurer la maintenance à distance grâce à l'outil Serv(e)Go. L'outil recense la liste des produits installés et connectés, et permet de connaître l'état des produits. En cas de souci, l'installateur peut reconfigurer les paramètres à distance, lui évitant un déplacement inutile. En cas de réparation, l'outil lui permet également de prévoir le matériel nécessaire pour mieux préparer sa visite.

Claire Lemonnier