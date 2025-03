Les tendances 2025 en maintenance des ascenseurs : durabilité, technologie et service client

Technologie, durabilité, service client : les dernières tendances en maintenance des ascenseurs

La maintenance des ascenseurs ne cesse d’évoluer, portée par des avancées technologiques, une prise de conscience de la durabilité et une attention renforcée au service client. Les ascenseurs, éléments incontournables de la mobilité urbaine et de l’efficience des bâtiments, deviennent de plus en plus intelligents, connectés et éco-responsables. Voici un aperçu des tendances clé qui, en 2025, façonnent cette évolution.

La maintenance prédictive : un atout pour la fiabilité

La maintenance prédictive, pratique qui consiste à capturer et à analyser en temps réel des données propres aux équipements afin d'anticiper des problèmes potentiels, est aujourd’hui une solution incontournable pour améliorer la fiabilité des ascenseurs.

Dans ce domaine, des capteurs sont installés sur les équipements et sont chargés de récolter en temps réel et en continu des données sur plus de 200 paramètres critiques. Ces données sont ensuite analysées par des systèmes d'intelligence artificielle. L'IA les interprète pour identifier les dysfonctionnements potentiels et lancer des alertes aux équipes. La maintenance prédictive permet d’anticiper les défaillances avant qu'elles ne surviennent, réduisant ainsi les pannes et les interruptions de service.

Ce type de maintenance ascenseur est une approche proactive qui prolonge la durée de vie des ascenseurs et optimise au passage le confort et la sécurité des usagers.

L’essor des ascenseurs connectés et intelligents

Grâce à des technologies de pointe et des systèmes de communication avancés, les ascenseurs connectés peuvent transmettre en temps réel des données précises sur leur état de fonctionnement aux centres de maintenance.

La transition vers les réseaux 4G joue un rôle clé dans cette évolution, en rendant la transmission des données plus rapide et plus fiable. Cette amélioration renforce notamment la performance des systèmes de téléalarme et permet une gestion plus efficace des interventions.

Aussi, ces ascenseurs connectés s’intègrent pleinement à l’écosystème numérique des bâtiments intelligents. Bien plus qu’un simple moyen de transport vertical, ils deviennent des éléments interactifs capables de s’interfacer avec les autres systèmes du bâtiment, comme la gestion des accès, la sécurité ou encore la domotique. En fluidifiant les déplacements et en s’adaptant en temps réel aux besoins des usagers, ils contribuent à une expérience plus intuitive et harmonieuse au sein des espaces de vie et de travail.

Durabilité et éco-responsabilité : un enjeu majeur

La durabilité est au cœur des préoccupations, dans de nombreux domaines, y compris celui des ascenseurs. Les ascenseurs modernes sont conçus pour être plus éco-énergétiques. Les innovations, telles que l’installation de moteurs plus efficients, la mise en place de systèmes de récupération d'énergie et le recyclage des matériaux, permettent de réduire leur empreinte carbone.

La maintenance prédictive contribue également à cette démarche éco-responsable, en prolongeant la durée de vie des équipements et en anticipant les travaux nécessaires.

L’importance du service client dans la maintenance des ascenseurs

Le service client joue un rôle crucial dans la maintenance des ascenseurs. Chez Kone, le KONE Intelligent Service permet dans certaines situations de prendre la main à distance pour résoudre un problème ou aider une personne bloquée.

Aussi, les contrats de maintenance sur mesure deviennent la norme et permettent de répondre aux besoins spécifiques des immeubles. Les prestataires proposent des services innovants, comme des applications mobiles pour suivre l'état des équipements en temps réel et des carnets d'entretien numériques.

En 2025, la maintenance des ascenseurs joue la carte d’une intégration accrue de la technologie, associée à une attention renforcée à la durabilité et à une focalisation sur le service client. Ces tendances contribuent à créer des environnements urbains plus sûrs, plus efficients, plus respectueux de l’environnement, tout en réalisant des économies.