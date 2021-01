KONE est un acteur majeur dans l’industrie des ascenseurs et des escaliers mécaniques. Depuis plus d’un siècle, le Groupe s’est consacré à comprendre les besoins de ses clients, leur offrant des ascenseurs, des escaliers mécaniques et des portes automatiques, de première qualité, ainsi que des solutions de modernisation et de maintenance. La société a pour objectif d’offrir la meilleure expérience de déplacement des personnes – People Flow® – en proposant des solutions pour circuler en douceur, en toute sécurité, de manière confortable et sans attente dans les immeubles, dans des environnements de plus en plus urbanisés.