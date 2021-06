Alors que VM, enseigne de distribution du groupe Herige, teste depuis quelques semaines un nouvel ERP, l'entreprise annonce avoir nommé Hervé Petit comme directeur des systèmes d’information (DSI). Il aidera donc à son déploiement dans les agences du réseau.

VM, filiale du groupe Herige, est une société spécialisée dans le négoce de matériaux et qui dispose d’un réseau de 86 points de vente dans l’ouest de la France, commercialisant une gamme complète de matériaux pour la construction et la rénovation.

Eric Rouet, directeur général de l’entreprise, considère la transformation digitale comme l’un des « piliers fondateurs de la feuille de route VM ». En effet, en 2019, il lance un nouvel ERP (Enterprise Resource Planning). Un projet qu'il co-construit avec la participation des équipes qui ont été sollicitées à travers des ateliers pour exprimer leur besoin sur l’ensemble des domaines.

Aujourd’hui en phase de test, cette solution intuitive et évolutive devrait permettre à l'entreprise de gagner en agilité dans l’utilisation, et en rapidité dans l’exécution des opérations, et « offrir ainsi une expérience client optimale », explique VM dans un communiqué. Eric Rouet pourra dorénavant compter sur Hervé Petit, fraîchement élu directeur des systèmes d'information (DSI) et membre du comité de direction.

Nommé le 1er janvier dernier, Hervé Petit aura pour principale mission de déployer le nouveau système d’information VM, dont le but est de répondre aux enjeux du métier de la distribution professionnelle ainsi qu’aux orientations stratégiques de l’activité. Ingénieur de formation, il pourra s’appuyer sur ses 30 années d’expérience, en France et à l’international, dans la gestion des systèmes d’information et des projets ERP.

« Un projet d’ERP réussi, c’est avant tout un projet d’entreprise porteur et fédérateur pour les équipes. Il doit optimiser les pratiques métiers et faciliter l’expérience des collaborateurs au quotidien, avec le même engagement collectif prioritaire : la satisfaction de nos clients ! », explique Hervé Petit.

Marie Gérald

Photo de Une : ©VM