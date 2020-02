Lancé en début d’année 2019 par Paris & Métropole Aménagement, l’appel à projets sur la façade Denfert à Paris a été remporté par le groupement d’opérateurs Altarea Cogedim, Histoire & Patrimoine, et CDC Habitat. A la fois social et culturel, le projet intitulé « La Collective » comprendra des espaces de création, un incubateur, des restaurants solidaires, mais aussi une centaine de logements.

Les opérateurs Altarea Cogedim, Histoire & Patrimoine, et CDC Habitat, et les maîtres d’œuvre 51N4E, Tham & Videgard, Calq, Atelier Monchecourt et Grue, ont été désignés le 7 février à l’issue de l’appel à projets sur la façade Denfert, dans le 14ème arrondissement de Paris.

Intitulé « La Collective », le projet d’une surface de 4 000 m2 sera la porte d’entrée de l’éco-quartier Saint-Vincent de Paul depuis l’avenue Denfert-Rochereau.

L’économie sociale et solidaire (ESS) mise à l’honneur

Animé par Thanks for Nothing, ce lieu culturel abritera une résidence d’artistes, un lieu d’exposition, des ateliers de formations à l’artisanat d’art, un incubateur pour l’entreprenariat social et solidaire chapeauté par Makesense, deux restaurants solidaires, et un centre d’hébergement d’urgence géré par Emmaüs Solidarité.

« Ce projet s’inscrit dans la volonté d’Altarea Cogedim d’encourager l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) et l’accès à la culture », a précisé l’opérateur en se félicitant de la décision prise la commission de sélection.

« La Collective est un projet profondément solidaire pérennisant les valeurs d’inclusion portées par les Grands Voisins par une approche culturelle, artistique et sociale innovante. Il est conforme aux valeurs chères à CDC Habitat. Son montage qui fédère acteurs de l’entreprenariat culturel et solidaire et opérateurs de référence en matière de promotion, d’habitat, de valorisation du patrimoine et de mobilité urbaine s’inscrit pleinement dans les nouveaux modes de fabrication de la ville soutenus par CDC Habitat », a de son côté réagit CDC Habitat.

En plus de ces espaces culturels, sociaux et solidaires, l’opération comprend également des locaux d’activité, des commerces et une centaine de logements.

Majoritaires, les logements intermédiaires se mêleront aux logements libres, afin de créer une « unité de voisinage » entre locataires et propriétaires. Les riverains et futurs habitants seront d’ailleurs invités à participer à la réflexion avant et pendant le chantier, dans une démarche participative et collaborative.

« Le groupe est heureux de pouvoir participer à un projet qui proposera aux classes moyennes parisiennes une offre de logement locative à prix maitrisés au cœur de la capitale », ajoute CDC Habitat.

Après deux ans de travaux, l’ensemble devrait être livré courant 2023.

C.L.