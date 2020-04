SITA, filiale de Suez Environnement, et VEKA Recyclage, expert du recyclage des menuiseries PVC en fin de vie, ont signé un contrat de partenariat pour développer la collecte et le recyclage des menuiseries et tubes PVC en fin de vie. Objectif ? Recycler 1 000 tonnes de PVC dès 2015, et porter cette valorisation à 1 500 tonnes en 2016.