Schüco, spécialiste des menuiseries, a participé à la création du Pôle de Santé Ouest à Saint Paul, sur l’île de la Réunion, en fournissant 1 700 menuiseries, des brise-soleil orientables et des jalousies RS60. Le choix des produits s’est fait en fonction des exigences environnementales du projet et des conditions climatiques de l’île.

Composé de trois bâtiments d’une surface totale de 40 000 m2 répartis sur 8 hectares, le nouveau Pôle de Santé Ouest à Saint Paul réunit le Centre hospitalier Gabriel-Martin et l’Etablissement public de Santé mentale de la Réunion (EPSMR).

Pour ce chantier, Schüco a fourni 1 700 menuiseries en aluminium.

« Nos fenêtres AWS50, adaptées au climat local (sans rupture de pont thermique), ont l’élégance fonctionnelle souhaitée par l’architecte, avec de fines masses vues : nous avons créé des profilés spécifiques pour la fixation des dormants au gros œuvre », précise Brice Soquet, Inspecteur des ventes Aluminium Schüco.

Schucö a également fourni des brise-soleil orientables (BSO), qui permettent aux patients de contrôler l’ensoleillement dans leur chambre, et de respecter leur intimité. Autre fonction : ces brise-soleil ont aussi été choisi pour faire office de garde-corps, avec un objectif de sécurité maximal. Leur solidité répond par ailleurs aux contraintes de l’île, qui fait parfois face à des séismes et à des vents allant jusqu’à 280 km/h.

Répondre au défi du climat tropical

Dans les parties communes, des jalousies RS60 avec des ventelles en verre ou en aluminium permettent également à l’air extérieur de circuler.

« La ventilation naturelle, essentielle dans une zone de forte chaleur, évite la climatisation », rappelle Brice Soquet. Ainsi, malgré le défi du climat tropical, les choix se sont portés vers des solutions à la fois écologiques et économiques en énergie.

Les bâtiments ont d’ailleurs été orientés de manière à ce que les vents dominants s’engouffrent dans les coulées vertes, permettant ainsi de réduire la climatisation durant l’été austral, qui dure de novembre à février.

©AIA

Le climat tropical a aussi nécessité une gestion pertinente de la chaleur et de l’eau. Les architectes ont donc aménagé des dispositifs spécifiques comme des noues d’infiltration et de rétention, des collecteurs d’eaux de ruissellement issues des voiries et des parkings, et créé un bassin de rétention. Des ombrières surplombent par ailleurs chacun des trois bâtiments. Elles les protègent à la fois du soleil et des pluies tropicales. Les sur-toitures ont par ailleurs été conçues pour recevoir une ferme photovoltaïque.

Les ombrières protégent les bâtiments du soleil. ©AIA

Des bâtiments écologiques

Le projet s’inscrit dans une démarche de certification environnementale Haute Qualité Environnementale (HQE). « La certification en réalisation est en cours de finalisation, avec un profil « Exceptionnel », visant 9 cibles environnementales en niveau « Très Performant » », précise Mahfoud Bennacer, architecte partenaire de AIA life Designers.

Le respect de la faune et la flore a également fait partie des préoccupations. L’habitat d’une espèce rare de chauve-souris a ainsi été déplacé, et l’éclairage extérieur a été ajusté pour conserver les repères nocturnes d’une colonie d’oiseaux.

C.L.

Photo de une : ©AIA