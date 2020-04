L’ALEC Lyon, l’ASDER et l’Ile-de-France annoncent le lancement prochain d’un MOOC visant à former les syndics à la rénovation énergétique des copropriétés. D’une durée totale de 4 à 8 semaines, les supports seront disponibles 24h/24. Exercices, quiz, débats, forum en ligne… « Réno-Copro » sera accessible gratuitement. Les apprenants suivront d’abord un tronc commun et pourront dans un deuxième temps se spécialiser selon leurs besoins.