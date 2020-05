Si les salariés, et notamment les artisans du BTP, reprennent sous la pression économique, certains restent en activité partielle et souhaitent se former pour acquérir de nouveaux projets de construction et rénovations grâce à de nouvelles compétences. Comme promis au début du confinement, la plateforme MOOC Bâtiment durable réédite certaines de ses formations.

Au début du confinement, Marie Gracia, responsable de la plateforme du Bâtiment Durable nous expliquait que certains MOOC allaient de nouveaux être rendus disponibles, pour répondre aux attentes des artisans, occuper leur temps en complétant leurs connaissances et sortir plus forts de la crise sanitaire. C'est désormais chose faite. Pour les mois de mai et juin, 7 MOOC du Bâtiment durable sont réédités et les inscriptions sont ouvertes. Il ne s’agit pas de choisir au hasard sa formation, mais bien de sélectionner une formation complémentaire avec vos compétences. Alors, quel MOOC choisir ? Si les MOOC bâtiment passif et bas carbone : l'approche globale par le BIM et Biomooc - découvrir le bâtiment biosourcé, ne sont déjà plus disponibles, d'autres formations gratuites restent toujours accessibles.

Les nouveaux défis de construction engagent les professionnels à travailler de manière irréprochable, ce sujet est d’ailleurs l’objet du MOOC « Construire : défis techniques, juridiques et commerciaux », proposé jusqu’au 23 juin. Cette formation se développe autour de 3 axes primordiaux :

comprendre et identifier les origines des pathologies liées à l’eau, à l’air ou à l’énergie ;

connaître les bonnes pratiques pour éviter ces pathologies, la conduite à tenir quand elles surviennent, et le rôle des intervenants (de l’artisan à l’assureur) ;

développer votre rôle de conseil auprès de vos clients et vos outils commerciaux.

Avant de proposer une prestation à un particulier, mieux vaux comprendre ses besoins et d’où provient la perte énergétique. « Précarité énergétique - comprendre et agir » forme les professionnels en ce sens. Ce MOOC permet d’identifier les indicateurs de cette précarité, les intervenants qualifiés pouvant intervenir, et les leviers administratifs et juridiques à activer. Une formation disponible jusqu’au 23 juin pouvant aider les « 20 % de ménages français qui ont des difficultés à couvrir leurs besoins énergétiques liés au logement ».

Une autre formation rééditée se concentre sur le bâti et l’humidité. Le MOOC « Bâti existant et humidité : diagnostic avant réhabilitation » permet aux professionnels d'apprendre à réaliser un bon diagnostic de l’état d’un bâtiment avant sa réhabilitation, et de prévenir tous les problèmes survenus avec l’humidité. Les professionnels peuvent ainsi identifier les sources d’humidité, leurs conséquences, et tous les éléments à observer sur le terrain.

La rénovation d’un bâtiment est justement le sujet d’un autre MOOC « Une méthode pour réussir opérations et chantiers de rénovation », disponible jusqu’à fin juin. Ce cours permet de passer en revue les méthodes et outils qui permettent de renforcer les pratiques collaboratives, d’améliorer l’accompagnement du client et d’augmenter la performance technique en s’appuyant sur des outils numériques. Le cours suit les « étapes d’une opération de rénovation », du premier contact avec la maîtrise d’ouvrage jusqu’à la fin du chantier. Disponible également jusqu’au 23 juin, ce MOOC doit améliorer la technicité des professionnels.

Le dernier MOOC réédité est « Construire durable en zone tropicale humide ». Parce qu’il est impératif de s’adapter à l’environnement pour construire, ce MOOC forme les professionnels à répondre aux enjeux de la transition énergétique. En 2060, on estime que 60 % de la population mondiale vivra dans la ceinture intertropicale. Les bâtiments construits dans ces zones sont souvent sujets à une consommation d’énergie excessive pour compenser l’inconfort lié à la chaleur environnante. Il est donc primordial d’évaluer les enjeux de ces constructions et d’améliorer les performances de ces bâtiments, pour un avenir pérenne.

J.B

Photo de une ©Adobe Stock