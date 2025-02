DUCO à ISH 2025 : présentation de solutions de ventilation intelligentes

DUCO est ravi d'annoncer sa participation inaugurale à ISH Messe, le plus grand salon commercial au monde pour le chauffage, la ventilation, la climatisation et la technologie des bâtiments à haut rendement énergétique, qui aura lieu à Francfort-sur-le-Main du 17 au 21 mars 2025. Vous nous trouverez dans le hall 8.0, stand B86, où nous présenterons notre gamme complète VMC simple et double flux conçues pour rendre les installations plus intelligentes, plus rapides et plus efficaces sur le plan énergétique.

À quoi s'attendre Les installateurs qui visiteront notre stand auront un aperçu pratique des gammes de produits innovants de DUCO, notamment : The Natural Family (VMC simple flux) DucoBox Reno : Idéale pour les projets de rénovation, cette unité compacte permet de remplacer jusqu'à 25 % plus rapidement les systèmes obsolètes grâce à sa fonction de copie intelligente.

: Idéale pour les projets de rénovation, cette unité compacte permet de remplacer jusqu'à 25 % plus rapidement les systèmes obsolètes grâce à sa fonction de copie intelligente. DucoBox Silent : La VMC simple flux, la plus silencieuse du marché, disponible avec des capteurs de CO2 ou d'humidité plug-and-play pour des performances optimisées.

: La VMC simple flux, la plus silencieuse du marché, disponible avec des capteurs de CO2 ou d'humidité plug-and-play pour des performances optimisées. DucoBox Focus : L'unité d'extraction zonale la plus intelligente et la plus silencieuse d'Europe, dotée de vannes brevetées de contrôle du CO2 et de l'humidité et de la fonction NightBoost pour lutter contre la surchauffe. The Energy Family (VMC double flux) DucoBox Energy Comfort D325 & Comfort Plus : Compact mais puissant, cette VMC double flux offre une capacité réglable jusqu'à 550 m³/h et un contrôle innovant de la demande pour une efficacité énergétique maximale.

: Compact mais puissant, cette VMC double flux offre une capacité réglable jusqu'à 550 m³/h et un contrôle innovant de la demande pour une efficacité énergétique maximale. DucoBox Energy Sky : Une toute nouvelle solution pour les espaces compacts, cette unité légère (seulement 30 cm de haut) peut être montée au plafond ou sur les murs et dispose d'un contrôle intégré de la demande de CO2 et d'humidité.

: Une toute nouvelle solution pour les espaces compacts, cette unité légère (seulement 30 cm de haut) peut être montée au plafond ou sur les murs et dispose d'un contrôle intégré de la demande de CO2 et d'humidité. DucoBox Energy Premium : Le summum de la ventilation équilibrée, combinant un fonctionnement silencieux avec un contrôle intégré de la demande sur 2 zones pour une efficacité et un confort ultimes. Pourquoi nous rendre visite ? Nos systèmes sont conçus pour simplifier l'installation, réduire les coûts et améliorer la performance énergétique, permettant aux installateurs de répondre à la demande croissante de solutions de ventilation durables et performantes. Venez découvrir les solutions globales de DUCO pour une ventilation efficace et durable à ISH Messe, stand DUCO B86 dans le hall 8.0. L'équipe enthousiaste de DUCO vous accueillera, vous informera et vous inspirera à bras ouverts ! Pour en savoir plus exit_to_app