VMC Double Flux RCC220 : la solution de ventilation extra-plate

Publié le 02 septembre 2024

La VMC Double Flux RCC220 est une unité de ventilation compacte et flexible, conçue pour les petites maisons et appartements. Offrant une installation facile et une efficacité énergétique, elle répond parfaitement aux besoins résidentiels jusqu’à 80m².
RCC220 : la VMC extra plate

Conçue pour des espaces jusqu’à 80m², la RCC220 est parfaite pour les appartements et autres zones résidentielles nécessitant une ventilation fiable et efficace. Son installation flexible et son entretien facile en font une solution de choix pour les professionnels et les particuliers.

Une VMC avec 96 possibilités de raccordement ?

La VMC Double Flux RCC220 est une solution ingénieuse et compacte pour la ventilation des petites habitations. Grâce à sa conception plug-and-play, elle est livrée avec un panneau de commande intégré et tous les composants nécessaires pour une installation rapide et facile. Ne nécessitant qu'une hauteur libre de 200 mm, la RCC220 peut être installée dans des plafonds suspendus, sur des murs ou dans des placards.

La direction du flux d'air de la RCC220 peut être inversée électroniquement, permettant une grande flexibilité dans l'orientation des conduits d'air. Les unités sont livrées avec une finition Aluzinc et peuvent être emballées quatre par palette, facilitant la manipulation sur les chantiers et réduisant les déchets d'emballage.

Contrairement à d'autres unités de ventilation sur le marché, la RCC220 offre 96 configurations différentes de connexion des conduits. Avec six options de montage et 16 combinaisons de connexions chacune, cette VMC s'adapte à tous les scénarios d'installation, garantissant ainsi une solution adaptée à chaque besoin sans risque de mauvaise configuration.

Caractéristiques Techniques de la RCC220

La VMC double flux RCC220 dispose de : 

  • Capteur d’humidité intégré : Réduit la consommation d'énergie en fonction des besoins de ventilation.
  • Mode été : Permet l’arrêt du ventilateur de soufflage pour fournir de l’air extérieur plus frais.
  • Free-cooling automatique : Augmente le débit d'air sans passer par l'échangeur de chaleur pour un meilleur confort.
  • Mode cheminée : Crée une surpression intérieure pour améliorer la fonctionnalité de la cheminée.
  • Récupération de chaleur haute efficacité
  • Moteurs de ventilateur EC à faible consommation d’énergie
  • Hauteur d’installation requise : 200 mm seulement
  • Idéale pour les Petites Zones Résidentielles   

Pour toute demande d’information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter.

 

