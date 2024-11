Les portes automatiques au service des économies d'énergie

Avec des gains pouvant aller jusqu'à 50 % sur les besoins de chauffage, les portes automatiques permettent aux bâtiments tertiaires de réduire leur empreinte énergétique tout en respectant les obligations légales.

La promulgation du Décret n°2022-1295 du 5 octobre 2022, qui impose la fermeture des ouvrants des bâtiments tertiaires chauffés ou refroidis, a mis en lumière l'importance de solutions innovantes pour réduire les consommations énergétiques des Établissements Recevant du Public (ERP).

Deux ans après son entrée en vigueur, une étude - commandée par le rgoupement Actibaie et menée par Pouget Consultants - confirme que les portes automatiques piétonnes s'imposent comme un atout majeur pour l'efficacité énergétique.

Une réduction des besoins de chauffage

L'étude a simulé un magasin de prêt-à-porter de 135 m2 dans plusieurs villes françaises dont Paris, Nantes, Marseille et Nancy, pour modéliser l'impact des portes automatiques sur les besoins en chauffage et en refroidissement.

Elle révèle qu'une fermeture manuelle des portes - au lieu d'une ouverture continue - permet déjà de réduire les besoins en chauffage de 30 % à 50 %, avec des gains particulièrement élevés dans des climats comme celui de Marseille. En passant de la fermeture manuelle à une fermeture automatique, les économies atteignent 10 % à 13 % supplémentaires.

Au-delà des économies d'énergie, les portes automatiques améliorent le confort de vie en provoquant les courants d'air et en assurant une température intérieure stable. Elles contribuent également à une meilleure hygiène, en éliminant le contact direct avec les poignées.

Un outil pour respecter la réglementation

En optimisant la gestion des ouvertures et fermetures, les portes automatiques limitent les pertes thermiques et permettent à l'ERP de se conformer au décret en vigueur. Selon l'étude, elles présentent une meilleure maîtrise des apports d'air extérieur, correspondant à la fois aux besoins en chauffage en hiver et en climatisation en été.

Marie Gérald

Photo de Une : Adobe Stock